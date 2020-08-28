疫情下履新　未能面見學生情況下領導學校　侯任校長：好大挑戰

新冠肺炎疫情反覆，莘莘學子停課多月，教育局於日前公布，學校將於新學年暫停所有面授課程，意味學生回校上課的日子依然遙遙無期。在這個前所未見的情況下，要空降小學接任校長，領導學校，從事教育界逾二十年的許詩禮直言「好大挑戰」！ 攝影：黃舒慧

學業成績是次要 以藝術培養自信

許詩禮從事教育行業23年，原於九龍城區任教，新學年將空降位於屯門蝴蝶邨的香港路德會增城兆霖學校，接任退休的校長。許校長憶述，她於決定加入學校前，曾到訪蝴蝶邨視察。「我嚟蝴蝶邨呢間學校之前，做過搜集資料，亦親身嚟行個圈，我就諗起『The Very Hungry Caterpillar』，一個關於毛毛蟲嘅故事。小朋友一入到嚟學校，就好似毛毛蟲，我希望可以用6年時間，將佢哋轉化為好靚嘅蝴蝶。讀書都係次要，但希望可以建立自信心、懂得關愛，6年之後，有成果可以帶走。」

許校長期盼在校落實的「蝴蝶計劃」，是藉著大力推動藝術，包括音樂、視藝，結合學校原先語文上的英普發展，幫助孩子建立自信。「聽落好似係大趨勢，但其實我自己都係音樂老師，鍾意畫畫，傾向藝術型。唔係要佢畫畫好叻、成為歌唱家，而係可以從中發掘潛能，搵到自己嘅位置。社會著重學習成績，但因為咁而掩沒咗好多嘢。」而計劃的第一步，便是翻新學校設施。「第一步要靚！『蝴蝶計劃』包括顏色，硬件執到幾多得幾多，希望校園可以繽紛啲，相信學生返黎校舍會有唔同感覺。」

疫情下接任挑戰大 活用科技助新生適應

縱然已盤算好發展方向，惟在疫情下，新學年將暫停面授課程，對於這位空降的新校長而言，要開展新工作，卻是前所未有的挑戰。「我係空降，好多嘢都係由頭開始，最大挑戰當然係喺冇機會見學生嘅情況之下，去領導學校、小朋友進入一個新學年。」她坦言，與新同事的協調亦存有困難。「要有好多摸索，學校計埋合約員工，差不多60個，都係大挑戰，要實質話俾佢哋知我會做啲咩嘢。」

對許校長來說，另一挑戰是協助小一新生適應。「我覺得係難嘅，首先我唔係原任校長，無端端唔同咗個人，唔知乜水，又唔知幾時復課，仲帶住個口罩咁。」面對種種難處，她續指，只好善用科技。「拍片介紹學校、介紹自己，盡量去溝通，多啲辦線上會議、家長會，畀信心家長。」

盼在花園辦讀書會 提升閱讀興趣

除了音樂科，許校長亦任教語文科多年。她表示，即使復課日未明，在家也可持續學習和閱讀。「不論在家或在校學習，其實原委都不變。實體學習的話，老師可以推介多啲活動，校園生活上配合多啲，但線上報紙、雜誌等閱讀平台都係需要嘅。例如以前訂開實體報紙，轉為線上，仲可以聽埋朗讀添，可以翻聽翻睇。」

她認為閱讀不只限於語文科，可涵蓋數學、體育、視藝、音樂，「有啲小朋友鍾意art & craft（手工藝），都可以睇類近嘅書。」她續指，上一任校長會在校長室定時舉辦讀書會，她亦會延續下去。「原任校長會喺小息、午飯時間邀請同學入去校長室，入面有張小枱，每次一組同學分享書籍，亦會有校長推介。接手後都會開返個（讀書會），鼓勵英普閱讀。」她續指，更希望可在校內花園，為孩子讀故事，甚至辦家長讀書會，配合延伸活動，如畫畫、唱歌，提升學生的閱讀興趣。