珍惜資源將廚餘「升呢」　教孩子用豆渣整朱古力窩夫｜投委會

新型肺炎疫情持續，小朋友提早放暑假，父母也可能在家工作。一家人留在家抗疫，減少外出用餐，媽媽要身兼大廚一職，準備早午晚三餐確實不容易。不如將煮食變做有得玩有得學的親子活動，與小朋友在家想辦法把廚餘升級再造，變身成為美味可口的新菜式？

教孩子珍惜資源

在構思廚餘再造活動時，家長和小朋友可多動腦筋，利用家中已有的物資，例如將紙包飲品盒改裝為食物定型的模具。裝飾用的水果、朱古力或餅乾等，可以取自雪櫃的剩餘物資。

另外，家長可藉此機會提醒小朋友珍惜資源，灌輸社會責任的意識，包括減少浪費、循環再用及愛護環境；透過生活之日常持續培養他們負責任的消費態度及綠色生活習慣，讓小朋友能繼續享受珍貴的自然環境。

以下的廚餘再造環保食譜，是利用自製豆漿餘下的豆渣，製成大人和小朋友都喜歡的窩夫小吃。做法並不複雜，是不錯的親子活動呢！

按圖即睇食譜：

除了與小朋友將廚餘升級再造，家長也可在屋企在家發掘不同的遊戲﹐寓教育於娛樂，讓子女邊玩邊學。

今個夏天，投委會推出了《我的理財活動手冊》，鼓勵家長及小朋友在家尋樂趣，透過5個親子理財任務，包括「少食多滋味」、「寶貝大哂冷」、「眼睛去旅行」、「愛心大行動」及「做個小廚神」，讓小朋友在家玩出理財力。另外，家長亦可在手冊記錄小朋友的任務進度，鼓勵他們做個「理財小達人」，建立正確的理財觀念。

免費成為投委會Kids Club會員即可獲得《我的理財活動手冊》，更可定期收到親子理財資訊，以及優先報名參加親子理財活動。

投委會Kids Club連結：https://bit.ly/3dFY35z

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。】

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