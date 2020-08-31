疫情下不帶玩具外出最衞生　Free Play提升社交能力│楊健恩

很多小朋友喜歡帶玩具出街，但疫情之下，家長們的衛生意識大大提高，為了不想小朋友增加細菌感染，阻止他們帶玩具。Edge臨床心理學家楊健恩表示但其實小朋友不帶玩具出街好處多多，不但可以提高社交技巧，增加溝通能力，更可以培養自主同激發創意，但建議爸爸媽媽可用以下方法令小朋友合作。 【編按：Edge臨床心理學家楊健恩】

如果一個帶了玩具又看著電話的小朋友，整餐飯都沒有望過任何人，雙眼也沒離開過自己的玩具和手機。另一個，沒有帶任何玩具的小朋友，看著爸爸媽媽如何和親友商量點哪款菜，落單時幫忙交給職員，上菜時也幫忙點清楚點心，同時觀察每個人傾談時的表情內容及氣氛，你認為哪一個小朋友更能學到社交技巧呢？

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現代家長很多時有個誤解，覺得要幫助小朋友成長，就要時時刻刻安排他們進行密密麻麻的活動與刺激，忽略了人有時是需要有空間去成長。家長自己喜歡煲劇，煲幾小時也會想休息一下、放空一下，因為腦部與隻眼都會累。

其實小朋友都要時間放空，這個放空其實就是「Free play」， 即是確保小朋友在安全的情況之下，由得他玩，他喜歡如何玩、玩甚麼，都是由小朋友自己選擇。

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幾十年前，家長們為了糊口，也沒有太多時間理會小朋友平時做什麼，其實小朋友就是在Free play中，而同時亦培養了自主，激發創意。不過又不能太多自由時間，太多Free play，小朋友就會易覺得寂寞。

那麼，幾多free play才足夠呢？可以參考聯合國兒童基金會建議，每日一小時。那當然要跟返當日定中的行程及每個家庭情況而定，如果當日已經出街去公園玩了全日，那就不用特別再安排一剃小時給他自己玩了。

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那你可能會問為什麼不帶玩具出街都可以當是free play呢？因為當一個人悶的時候，是可以激發創意，身邊任何一樣物件都可以成為玩具，譬如餐紙巾可以當新娘頭紗等等。

不帶玩具出街除了是乘機free play之外，讓可以是好好的社交訓練，讓小朋友觀察大人如何去商量點餐、點心紙是如何交給職員下單、職員之間是如何互動，細膩至侍應與部長的神態及說話方式，就算家長沒時間與小朋友逐一講解，只要小朋友觀察得多，自然也就入到腦。

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還有一個最直接的原因，就是帶小朋友出街已經很多東西，特別在疫情下，還要看著他們的玩具，跌了在地上又多菌，又要忙著消毒；遺失了又煩住要找，絕對是不帶更好。

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但如果小朋友出街前嚷著要拿玩具，大人小朋友的角力已經遲到，家長又如何是好呢?有一招叫「假民主」﹗這招很管用，讓他有得揀，但兩個選擇都是大人想要的結果，例子是：「我們不帶玩具出街，你想幫手拿水樽還是拿濕紙巾啊？」

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只要小朋友頭幾次做到，家長就要記得比獎勵，家長可說：「你剛剛好幫得手喎，獎你食餅餅吖。」當然零食是平時不常給的，才夠吸引力，之後幾次已經養成習慣就不用再比獎勵了。

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