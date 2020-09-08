中秋節｜小朋友最愛玩得又食得　飛行棋摩天輪卡通禮盒月餅

今年中秋節比往年都來得遲，受到疫情影響，中秋節未必能夠離開香港，只能在本地賞月。中秋節當然要食住月餅賞月，今年更有不少以卡通人物為主題的月餅，部分月餅盒更有其他用途！

A1 Bakery 《迪士尼 Tsum Tsum 款奶黃月餅禮盒》

A-1 Bakery推出「迪士尼Tsum Tsum」期間限定精美月餅禮盒，內裡包含四款迪士尼Tsum Tsum可愛造型的香滑奶黃月餅，小屋造型的月餅盒更可化身成儲物盒，非常實用。此外，購買一盒月餅即附送 Tsum Tsum 限定款式手挽袋，最啱小朋友外出用！9月15日前都有早鳥優惠。

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荔園 《太空主題飛行棋流心奶黃月餅》

荔園今年推出太空主題流心奶黃月餅，禮盒設計主題為 Q 版嫦娥與太空人，每盒更附上一套以太空為主題的飛行棋及一套 12 款荔園貼紙，讓小朋友可以又食又玩！月餅盒內有6 件流心奶黃月餅，皆由香港廠房製作。

即日至 2020 年 9 月 20 日訂購，可享每盒港幣 260 元之優惠價。9月21日或之後，每盒售港幣288 元。顧客可由 9 月 1 日至 9 月 30 日於荔園.流金歲月或Tiny 微影專門店取貨。

Choco bakery 《幸福摩天輪月餅套裝》

Choco bakery 松谷烘焙推出《幸福摩天輪月餅套裝》，月餅「盒」設計成摩天輪的形狀，摩天輪是真的可以旋轉，可以用作裝飾！而且幸福摩天輪月餅套裝含有六件流心奶黃月餅，更附送一個月球小夜燈，夠晒氣氛，小朋友食月餅的同時可以開著月球小夜燈，即使疫情期間要留在家中都可以賞月！

9月10日前購買可獲早鳥優惠價$258（原價$388），凡購買5盒以上免付運費，購買4盒以下，可到指定兌換中心取貨或選擇運費自付。有關詳細資料以及查詢可WhatsApp到63508423。

Häagen-Dazs™ 迪士尼「友」歡聚

Häagen-Dazs™每年都會推出雪糕月餅，今年與萌趣的迪士尼Tsum Tsum攜手，以迪士尼角色米奇及米妮等作雪糕月餅造型，一盒包含4件雪糕月餅，包括朱古力雪糕配牛奶朱古力、士多啤梨雪糕配紫薯朱古力、呍呢嗱雪糕配焦糖朱古力 、呍呢嗱雪糕配白朱古力。喜歡食雪糕的家庭就最啱買！

Häagen Dazs™ 白金、金銀卡會員 或 DBS信用卡持卡人可享有優惠價：HK$ 280.0 / 套，標準價 為HK$398，購買2盒或以上，每盒可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕優惠券」乙張，購買5盒或以上，每5盒可獲贈「Thank You Gift」禮券乙套。

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