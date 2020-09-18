【媽媽必去】6大可愛抵食high tea推介　季節限定甜品最平$100位

隨著新冠肺炎疫情放緩，大家外出進食的意欲亦因而增加。不少媽媽愛與孩子high tea，美美的甜點哄得孩子開心之餘，又可以打卡！是次盤點6間既吸睛又抵食的下午茶，想食的話最好及早預約！

按圖即睇下午茶價錢及詳情：

港麗酒店樂聚廊

適逢踏入30周年，香港港麗酒店樂聚廊與新世代俄羅斯刀畫家Anna Salenko合作，由即日起至12月6日推出「A Meld of Three」30周年藝術下午茶，由意籍行政總廚Claudio Rossi特意打造一系列精緻美食。

供應日期︰即日起至12月6日

供應時間︰每日下午3時至5時30分

價錢︰兩人份港幣 558 元；一人份港幣 338 元，包含茗茶、咖啡或周年特飲乙杯。賓客亦可另加港幣120元，細享法國Perrier-Jouët 香檳乙杯，隨每杯香檳更贈送30周年限量小熊玩偶乙隻（數量有限，送完即止）。

港麗酒店樂聚廊

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂

電話：2822 5777

唯港薈GREEN

由即日起至11月1日，唯港薈大堂餐廳GREEN首度聯同 Häagen-Dazs™及香檳品牌Champagne Louis Roederer呈獻Häagen-Dazs™ x Champagne Louis Roederer下午茶，餐單由Hotel ICON糕餅行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）獨創，以兩個品牌都具備的水果元素作靈感，製成特色甜點。下午茶先以任食迷你Häagen-Dazs™雪糕杯（100ml）及唯港薈自家製英式傳統鬆餅揭開序幕，緊接一系列於GREEN獨有的鹹甜點。五款甜點均配搭Häagen-Dazs™經典口味雪糕，包括椰子白朱古力雲呢拿雪糕、杏仁朱古力脆皮黑朱古力雪糕。鹹點以香檳作基調，包括水晶香檳啫喱配魚子醬、煙三文魚香檳凍批等。

+ 5 + 5 + 5

供應日期︰即日起至2020年11月1日（星期日）

供應時間︰首輪：下午三時至五時 | 次輪：下午五時至晚上七時

價錢︰每位港幣348元 | 兩位港幣628元

唯港薈大堂餐廳GREEN

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN

電話：3400 1300

Vive Cake Boutique

為慶祝經典角色Little Twin Stars四十五周年，蛋糕精品店Vive Cake Boutique與Sanrio公司合作，限定推出「Wishing Upon a Star」主題下午茶套餐及蛋糕。共四層的下午茶套餐，以月亮造型層架奉上，備有甜點及鹹點，款款精緻吸睛。鹹點色彩繽紛，構思自Little Twin Stars的夢幻色彩，包括「牛油果蔬菜米紙卷」及「彩虹麵」；甜點則有「紅寶石朱古力野莓蛋白撻」及「白朱古力黑加侖子慕絲蛋糕」。

供應日期︰即日起至10月11日

供應時間︰逢星期四至星期日及公眾假期，下午2時至6時30分

價錢︰港幣270元（一位用）或港幣498元（兩位用）

Vive Cake Boutique

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖

電話：9602 2869

帝京酒店Lion Rock

帝京酒店Lion Rock與PAUL & JOE攜手打造以貓咪作為主題的瑰麗貓咪下午茶，將可愛多變的貓咪化身成精緻茶點，必定俘擄一眾貓奴。

供應日期︰即日起至11月30日

供應時間︰15:00 – 17:00

價錢︰HK$508兩位用；HK$270一位用。凡惠顧兩位用套餐均可免費獲贈PAUL & JOE禮物套裝乙份 （價值HK$270）

帝京酒店Lion Rock

地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓

電話：2622 6167

帝都酒店one+one café & bar

即日起至10月4日，帝都酒店one+one café & bar推出「桃の蜜語」下午茶，以日本「桃之鄉」－山梨縣完熟的白桃入饌，製作季節限定茶點。一系列精緻的鹹甜美點，散發著芬芳桃香。

供應日期︰即日起至10月4日

價錢︰推廣價HK$428/ set（兩位用）

帝都酒店one+one café & bar

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店1樓

電話：2694 3869

萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant

即日起至9月30日，萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant推出「加州仲夏下午茶」，包括一系列充滿加州仲夏風味的鹹甜點，讓食客消消暑。每日首80位顧客可憑恒生信用卡享半價優惠，一位也不用$100！

供應日期︰即日起至9月30日

供應時間︰每日下午3點至5點半

價錢︰平日每位港幣$198，週末及公眾假期每位港幣$218 , 配咖啡或茶一杯。每日首80位顧客可憑恒生信用卡享半價優惠。第81位客人起憑恒生信用卡亦可享買3送1優惠。

萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓

電話：2802 8888