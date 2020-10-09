【親子好去處】油麻地月球主題公園　同小朋友登陸太空一齊放電！

「京士柏遊樂場」位於油麻地京士柏道山上，距離九龍鬧市只需10分鐘步程，園內設有以太空為主題的特色遊樂場。鄰近還有個擁有廣闊大草地的「油麻地配水庫休憩花園」，是九龍市區中一個不可多得，給孩子們跑跳放電的市區肺部！

火箭升空去︰

要去以太空為主題的神秘遊樂場，首先當然讓我們一同乘坐火箭——「Voyager（航行者號）」上太空先啦！

登陸月球︰

話咁快就上到月球了！月球表面上的斜坡，竟充滿著一個個大小不同的坑洞，像真度很高。孩子們可在坑洞上爬來爬去，享受探索月球的體驗。

月球表面上逼真的坑洞。（作者提供）

月球上，竟然有山洞！

恐龍骨通道、特色太空站︰

在火箭的後方，設有模擬史前恐龍骨化石的通道，別具特色！

「京士柏遊樂場」內還設有兒童遊樂設施，以及包括其他康樂設施︰籃球場、網球場、長者健體設施、涼亭、暢通易達洗手間連更衣室等。

油麻地配水庫休憩花園︰

由「京士柏遊樂場」再往上行，便可到達另一個擁有廣闊大草地的「油麻地配水庫休憩花園」！

建於1934年的水務署建築物︰

京士柏氣象站︰

配水庫休憩花園旁，是「京士柏氣象站」。常常聽到的「京士柏預測天氣」便是在這裡進行了！

京士柏遊樂場、油麻地配水庫休憩花園 地址：九龍油麻地京士柏道23號 油麻地港鐵站D出口步行10分鐘。公園設有多個出入口，可從窩打老道廣華醫院信義中學旁的斜路上山，或經油麻地彌敦道中華書局後的山路直登爵士花園入口均可。

內容提供：曾媽三寶

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