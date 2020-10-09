【免費學英文】DR-Max 送出14本迪士尼英語故事書共5,000份！

Judy's Wonderland -DRMax 「迪士尼英語學習計劃套裝」

家長向來都好著重小朋友喺語言上面嘅學習同發展，想小朋友輕輕鬆鬆學好英語? 機會黎喇！ DR-Max 特地送出 14 本迪士尼英語故事書及工作紙，限量 5,000 份，先到先得，送完即止。

貓町媽媽：親子、玩樂、扮靚日誌—DRMax 「迪士尼英語學習計劃套裝」

迪士尼英語學習計劃套裝14書：

圖書套裝包含共14本英語故事書，以迪士尼人物編寫，印有精美迪士尼角色圖畫，印刷精美、發放正能量，提升小朋友EQ及養成閱讀英文良好習慣(迪士尼圖書將隨機送出)。立即參加，5,000份禮品，先到先得！

圖書套裝包含共14本英語故事書，以迪士尼人物編寫，印有精美迪士尼角色圖畫，印刷精美、發放正能量，提升小朋友EQ及養成閱讀英文良好習慣(迪士尼圖書將隨機送出)

套裝包含14本不同的迪士尼卡通人物

全彩色印刷，每書約48頁

附有導讀書籤，小朋友一邊閱讀一邊聆聽書中的英文內容

英語工作紙教導小朋友英語學習重點技巧

條款及細則：

1. 每個聯絡電話只可以登記一次。

2. 登記者必須年滿18歲或以上及直屬登記之小朋友家長方可領取。

3. 每個家庭只可以登記一次。

4. 此禮品不設代領服務，亦不另設安排郵遞、速遞送貨，敬請客人於指定預約日期親臨DR-Max Limited取禮品。

5. 此禮品不設退貨或退款。

6. 只限非DR-Max會員參加。

7. 參加者需於三個月內未曾參加DR-Max相關送禮活動。

8. 客人收到預約電話後，須於2020年12月31日或之前親臨DR-Max Limited完成所有換領程序，逾期即被視為放棄。

9. 不接受未經預約之取貨安排。

10. 如有任何爭議，DR-Max Limited保留最終決定權。