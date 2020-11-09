香薰油︱靚媽鍾嘉欣出門必帶7種精油　附搭配貼士助減壓紓緩肚痛

人愈大就愈喜歡天然簡單的事物？早前鍾嘉欣分享 “What's in my bag?”，自爆平日會帶7款精油出街，一旦自己和仔女有任何「頭暈身㷫」便會搽精油，若想學鍾嘉欣用天然健康的方法紓緩不適，立即看看她推介的精油和私心用法吧！

也會用精油紓緩小朋友的不適。（鍾嘉欣Linda Chung@YouTube截圖）

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*按下圖看看薰衣草和薑油的功效及簡易使用方法*

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薰衣草放鬆減壓

薰衣草是最廣為人知的精油之一，皆因它氣味芳香，用途廣泛，除了鍾嘉欣提到的放鬆作用，薰衣草還是知名的寧神助眠精油，亦可改善頭痛、經痛、肌肉和關節痛等痛症，身體不適時可用稀釋薰衣草油按摩痛處，或者加入浴缸，來個舒壓的香氛浴。

在護膚方面，薰衣草有助保濕紓敏，平衡油脂分泌，特別適合油性和混合性皮膚，平日可將稀釋薰衣草油按摩肌膚，或加入一盆熱水中，用以薰蒸面部。

薰衣草功效廣泛，是最常見的精油之一，難怪成為鍾嘉欣日常必備油。（unsplash）

薑油搓肚解腸胃不適

鍾嘉欣又指肚痛時會用薑油，薑性辛溫，能夠驅寒和開胃健脾，不少女生都喜歡泡杯薑茶紓緩經痛，原來肚痛、胃痛、漲氣時學鍾嘉欣用薑油搓肚也可改善痛症。

另外秋冬寒冷，女生容易手腳冰冷和水腫，用薑油按摩手腳和淋巴位，有助促進血液循環和新陳代謝，行氣活血，與水腫講拜拜！

薑可改善經痛和手腳冰冷，是女生的秋冬恩物。(unsplash)

搭配香薰機使用 方便又安全

鍾嘉欣隨身攜帶精油包，按身體狀況來使用不同精油，例如想提神時便會將少許精油滴在手腕上來回摩擦，然後擦在脖子上，讓香氣運行全身，喚醒身心。除了直接在身體上使用，用香薰機亦是個方便安全的方式，只要將8-10滴香薰油加入120ml清水，釋出香氣有助減壓和紓緩痛症，同時薰香屋子和增加濕度，尤其適合乾燥的秋冬時節！

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