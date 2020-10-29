【兒童口罩】萬聖節款式爆紅　新口罩店推刻名服務、透明生產線

因新型肺炎的疫情影響，這大半年都需要長期戴口罩，而很多香港的廠商也投入了口罩的生產線。臨近節日，不少廠商也為口罩加入新趣味，例如添上彩虹色彩和萬聖節的南瓜圖案，令家長都親身到店選購給小朋友應節。而尖沙咀一間新張開的口罩店更把生產線搬到店面，表示歡迎家長帶小朋友來了解口罩的製造，日後更將推出刻名服務，讓小朋友在網上自選喜愛的圖案，並刻上自己的名字，製作一盒屬於自己的口罩。 攝：李紫銘

新口罩店推4種尺寸口罩

尖沙咀的兒童口罩新門市MF Living面積大，款式也非常齊備，更推出4款口罩尺寸，包括成人（17.5cm）、細面（16cm）、中童（14.5cm）和幼童（12.5cm），適合一家大小。而且，該台把生產線搬到店面，小朋友可以透過玻璃看到職員逐步把口罩生產出來。

店員透露，日後即將推出刻名服務，以英文字母為主，屆時可以上網預訂，價錢預計60元10片。自選口罩現售38元10片，每片約3.8元。現時店鋪在新張期內，正推出不少優惠，例如口罩買三送一。

地址：尖沙嘴海防道 38號

營業時間：10:00 – 22:00

+ 53 + 53 + 53

萬聖節特色口罩 款式受小朋友歡迎

Good Mask則創意滿分，推出應節的款式，均設成人及兒童尺寸，獲取大人和小朋友的歡心。除了早前的中秋款式系列，現在亦推出數款可愛的萬聖節款式。但是口罩款式不能單獨購買，一盒口罩已包含全部新款式。

該店設有會員和非會員價格，只要下載其手機應用程式便能登記成為會員，每盒口罩的售價便能獲取優惠。如一盒50片口罩非會員售78元，會員則只需70元。

地址：尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E

營業時間 : 11am - 8pm

+ 22 + 22 + 22

彩虹色系兒童口罩

在尖沙咀海防道設有分店的OxyAir Mask亦提供成人和小童尺寸的口罩，特色是有一系列的彩虹色系，提供七色口罩套裝，亦可以自選顏色。口罩現售30元10片，每片3元。現時購滿250元送消毒噴霧。

地址：尖沙咀東部新文華中心地下62號舖￼

地址：尖沙咀海防道53-55號海防大廈地下7號鋪（預計下星期營業）

營業時間￼：中午十二時至晚上九時￼