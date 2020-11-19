聖誕節2020│玩轉Peppa Pig碰碰車　反斗奇兵7 米高玩具樂園打卡

踏入年尾，許多商場都換上具有聖誕氣氛的新裝，準備和大家迎接聖誕節！今年有不少商場都以卡通人物為主題，包括Sanrio角色、peppa pig、迪士尼角色等等小朋友喜愛的人物，爸爸媽媽記得book mark定，有時間帶仔女一齊去！

Sanrio characters Christmas Galleria

今年是Sanrio 60週年，馬鞍山MOSTown新港城中心與Sanrio合力打做《MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria》主題活動，邀請法國著名博物館組織The Réunion des Musées Nationaux (RMN) 授權代理全球多個博物館典藏畫像的台灣文藝團隊Seven Apex，與Sanrio characters聯乘，將Sanrio大熱角色融匯於19件博物館內畫作當中！

由11月20日至2021年1月17日，新港城中心中庭將化身大型藝術展覽館，大家可於不同展區包括設有光影及聲音導賞的「星夜光影聲樂之旅」、「莫內寫意浪漫遊」、「梵高午睡梳乎藝拍區」、「優雅印象派」及「大師名畫藝廊」等欣賞18幅創意澎湃的1:1比例藝術館畫作及1件主題藝術品，小朋友亦可以用智能電話體驗AR聲音導賞，盡情細味每幅畫作，並且可拍下不一樣的主題照片！

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Peppa Pig聖誕嘉年華

Peppa Pig非常受小朋友歡迎，由2020年11月18日至2021年1月3日期間，鑽石山荷里活廣場將化身成洋溢濃濃聖誕氣氛的冬日嘉年華會場， Peppa Pig、George Pig、Daddy Pig、Mummy Pig及一眾朋友將齊齊現身，小朋友可以參加全港首個「Peppa Pig兒童碰碰車樂園」，顧客只需於場內消費滿指定金額，或憑荷里活廣場VIC會員指定積分即可預約參加活動一次。

小朋友亦可以4大打卡熱點拍照留念，當中不可錯過5米高Peppy Pig炫亮聖誕樹！除了以上精彩環節之外，商場更精心準備了「拋圈圈」活動限定小遊戲，讓大家於家中亦可隨時隨地於手機上玩遊戲贏取獨家Peppa Pig精品、商場$50購物優惠券或VIC會員積分！玩家只需以手機掃瞄指定QR code，即可免費參加「拋圈圈」遊戲，參加者只需於限時內眼明手快將圈圈拋擲在指定玩具目標，圈到不同數量的玩具目標以獲取不同的獎品，大家切勿錯過！

荷里活廣場「Peppa Pig 聖誕嘉年華」

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反斗夢幻嘉年華

今年是《反斗奇兵》25週年大日子，將軍澳東港城於由今年11月13日至2021年1月3日推出「反斗夢幻嘉年華」，胡迪和《反斗奇兵》一眾老友將首次與《怪獸公司》主角們一同化身為東港城嘉年華樂園的佈置。當中最吸引的是「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」，小朋友一定要在此打卡留念！

除此之外，場內亦有全港首見的「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」，以及2個大巨型遊戲區挑戰敏捷身手，包括「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機，以及「翠絲牛仔帽大作戰」，參加遊戲可以贏取超限量主題精品！另外，樂園內更設有期間主題限定店，多款獨家限定精品將全港首度發售，粉絲不可錯過！