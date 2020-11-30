停課期間小六生可回校考呈分試　學界指安排合理讓學校有時間預備

本港第四波新冠肺炎疫情持續，教育局昨日（29日）宣布，由12月2日（周三）起暫停面授課程，直到聖誕及新年假期，惟部分學校仍未完成小六呈分試。教育局今日（30日）宣布，學校可以按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試。香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠表示，是次教育局預留兩日讓學校作充分預備，認為是吸取了學校意見，屬合理安排。

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周三起停課 多校未考呈分試

當局於昨日（29日）宣布，將在本周三（12月2日）暫停全港幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。記者向多間學校查詢，不少津貼小學已完成小六呈分試，惟不只一間直資及私立小學仍未開始考試，包括德萃小學、救恩學校（小學部）、保良局陳守仁小學、國際基督教優質音樂中學暨小學。

教育局今日（30日）下午在網頁公布，表示理解業界和家長十分關心疫情下有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排。學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

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梁兆棠：汲取學校意見 算是德政

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠在接受訪問時表示，小學需於一月向局方呈分，因而大多學校「現時考緊，或者預備開始考呈分試」。他笑言，現時校長、老師已猶如「天文台」，「一路睇住（確診）數字做人，日前已經議論紛紛，幾時會再停課？11月已經考咗（呈分試）嘅，今次好彩避過一劫！」

因應學校爆發上呼吸道感染，當局曾多次更改停課指引，決定匆忙草率，梁兆棠認為今次局方安排合理，相信有汲取早前經驗，聆聽學校意見。「算係德政！學校可以趁呢兩日預備，啟動應變措施，提前向學生分發考試範圍、同學生備課，之後就安安樂樂轉做網上授課，學生亦都可以收拾心情預備考試。」

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