雙11有父母淘寶購巨型充氣城堡火車遊戲枱　網民：最開心係淘嗰個

每年雙11節，不少爸爸媽媽都會在淘寶「大手掃貨」，往往都會一時衝動購下一些特別物品！今年很多爸爸媽媽都趁著減價購入玩具、廚具等等，當中不少商品更加是「意想不到」，讓網民大呼「估唔到呢啲都有得買」！

玩具木製火車遊戲桌

有媽媽在淘寶購入電動磁性木製火車玩具，只見小朋友看到玩具時雙眼發光，將手中毛公仔掉下衝向火車。雖然這個電動磁性木製火車玩具價錢並不便宜，不過看到小朋友的反應一切都值得！有網民就表示「見到小朋友都feel到開心既感覺」、「淘東西最有滿足感就係這一幕」。

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巨型充氣城堡

小朋友一定喜歡的充氣滑梯都有得淘！有網民分享丈夫為了替兒子慶生，竟然在淘寶購入巨型充氣城堡，放在客廳剛剛好，非常誇張！不少網民紛紛留言表示「最開心一定係淘嗰個」、「給爸爸湊仔的後果？」。

房屋模型搭建玩具

購買了這個玩具的媽媽表示，「日日玩LEGO玩到悶, 就可以試吓呢個, 等小朋友試吓做「三行」. 我對仔女玩到完全唔會走嚟搔擾我, 不過佢哋玩完, 要洗嘢抹地囉」，這個玩具模仿修建房屋的工作，由磚塊、瓦片、沙漿粉、鏟子等等應有盡有，小朋友可以發揮創意DIY屬於自己的「房屋」！有網民表示「好正！培養實際動手能力！」、「好過打機，可以比番小朋友啲手感同真實感」。

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磁石黑板牆貼

小朋友喜歡隨處畫畫，不想家中牆壁被小朋友塗污，可以學這位媽媽購買磁石黑板牆貼！小朋友可以在磁石黑板牆繪畫或拼貼！

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家用兒童鞦韆

疫情影響下，小朋友無法外出到遊樂場遊玩，有媽媽就購買了家用兒童鞦韆，讓仔女在家中都可以盪鞦韆！

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全自動炒菜機

這類型「自動炒菜機」聽就聽得多，原來真的有人買！Facebook群組「淘寶開心share」有2個媽媽都分別分享自己購入全自動炒菜機，其中一位表示自己沒有聘請工人，在家工作期間又要煮餸又要清潔廚房，「令我就嚟發癲」，結果發現這部自動炒菜機，她覺得這部機非常不錯「優點：1.好似微波爐咁，調好時間落完味料，按掣可行開，炒完會有提示聲音。我可以利用炒餸時再覆多個電郵；2.炒餸煎嘢都有蓋，唔會彈到到處都污糟，唔洗抹廚房；3.有電子菜譜，對於唔識煮嘢嘅我，跟住做就得了，總之我勁like」，另一位則表示「真係少好多油煙呀！對手free左出黎，仲慳好多時間」，應指出「其實部機好細，好慳位。少油機，慳左時間。快d可以睇小朋友功課。温度控制得好，仲好用過生鐵鑊」。

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不過網民就對這部全自動炒菜機不太滿意，表示「煮嘢食係樂趣，你都係要切哂d嘢分次序放，調校火喉，又要洗個機……其實慳唔到幾多時間」、「只係代替炒呢個動作.事前功夫無慳到, 但事後更煩, 一定麻煩過洗一隻鑊+鑊鏟」、「其實佢淨係炒來炒去， 個味道都係要靠返唔識煮嘢的你」。亦有部份網民覺得吸引，認為「如果我廚房有位我都想買呀，平時夏天炒菜真係好鬼熱」。

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