不希望孩子學數只靠操練　資深數學老師以趣味元素創作數學圖書

「孩子討厭數學!」、「孩子對數學沒興趣!」這可能是不少家長的心聲，為了讓子女提升數學的成績，除了操練之外，還有其他讓小朋友對數學更有興趣的方法嗎? 馮澤謙是一名中學的數學科老師，一直有寫開教科書，最近撰寫一本適合小學生閱讀的數學圖書，將小學生喜歡的趣味元素，以生活化的故事吸引小朋友閱讀，同時他為家長提供以下建議。

馮老師過去一直也以寫教科書為主，但在坊間看到的數學教材多以操練式為主，促使他第一次為小學生寫書，他說：「其實數學應該可以好日常化、好有趣味，不應該只有操練那邊，所以就與編輯一起構思了這一本書，希望讓小朋友知道日常生活當中，有很多地方都蘊含着數學。」

在《數學力大爆發》一書中，有不少馮老師的親身生活經驗為例子，其中一個他很喜歡的角色更是受其4歲的兒子啟發而成。「在眾多的角色中，年紀最細的多多，雖然認識的文字不是最多，但他對數學的好奇心是最強烈，而且每事問，我小時候都是讓老師認為很煩的學生，因為我很喜歡問問題，初中時我拆了電腦鍵盤去看裏面的構造，又問老師當中的縱橫交錯是如何感應，所以遇到不懂得，最緊要發問，只要身邊的人給你答案，你就會向前邁進一步。」

馮老師坦言很欣賞喜歡發問問題的學生，他說：「如果能夠解答到的，我會盡量解答，不能夠做到的，我會嘗試一起去幫助他們去找答案，上網、去圖書館一起找答案，找到答案會很開心，就算找不到，我們起碼知道方向，可以繼續尋找。」他笑言現遇到難題仍然會向他的大學教授發問。「因為做老師就算不給你答案，也可以引導學生找尋答案。」

馮澤謙著作的《數學力大爆發》，通過20個有趣和生活化的故事，讓奇龍族陪孩子輕鬆學習運算、圖形、分數、面積等數學主題，並且活學活用！除了日常生活應用，還介紹數學在科技和工程方面的應用，配合STEAM的教育趨勢。(圖片來源:新雅文化事業有限公司)

同樣地，如果遇到孩子對數學無興趣，馮老師建議家長說：「我很建議家長和小朋友伴讀，跟他一起經歷這個歷程，我很鼓勵孩子遇到問題時，就算自己不能給答案，也跟他一起找尋答案，在探索的過程中小朋友會覺得很好玩，當小朋友覺得好玩，就不會放棄學習。」

萬一計數遇到瓶頸時，馮老師提議先讓腦部停下來。「我試過計一條數用四至五個鐘，因為大學的數有時會這樣，當我發覺自己困在難題想不通時，我會暫時放低，去做一件完全跟之前不同的事，放鬆一下思維，又或者跟與數學關係的朋友傾偈，可能會有新啟發。」

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