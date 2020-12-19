「所以你咪結唔到婚囉！」　閨蜜聚會時小心這些言行冒犯單身姊妹

過了25歲後，不少身邊的朋友都逐漸結婚了吧。更快的，有些人連孩子也生了。單身女性和已婚女性之間，在不知不覺間產生隔閡的情況也很多見吧。

已婚女性友人令單身女性不爽的4種言行

一定有些單身女性因已婚女性無心的話語而感到受傷或是心痛吧。這次，我們選出了已婚女性的4種言行，會讓單身女性真的想說「好了吧、可以不要這樣了嗎？」。

已婚女性辣㷫單身女性的4個言行：（按圖即睇）

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1．「所以你結不了婚呀」

單身女性絕對不想聽到的是「你就是因為這樣，才結不了婚啦」這句話。不管是雖有想結婚的念頭，但跟男友之間還有一些問題、或是比起戀愛現在更想要認真工作、又或是剛才經歷一段失戀，對於新戀情還無法專心，有很多種情況的吧。

不管是再親密的朋友，如果她擺出一副甚麼都了解的樣子談論這些，你一定會想「甚麽啊？」吧。你得學會不用太在意喔。

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2. 不停地說和老公的私密事

張口閉口就是「昨天我老公…」，一直表現和老公之間的恩愛可真討人厭。有些單身女性聽起來會感覺自己受到了已婚女性的輕視，甚至有人「聽了只會覺得討厭」。但有時候說的人並沒有惡意，所以無視就好，或者轉移到別的話題上也不失為上策。

3．話題離不開準備懷孕和孩子的事

這個與上一個例子有相似之處，三句不離已婚女性的特權話題可會讓單身女性不好受。單身女性的真心話其實是「這些話題留着和你的已婚朋友說豈不更好……」。坦率地露出厭煩的表情、或是做出不感興趣的反應的話，對方就會意識到盡量不要涉及這些話題。

4．閨蜜聚會帶着孩子參加

有些已婚女性會帶着孩子參加閨蜜聚會。好不容易朋友們聚一次，要是有孩子在場的話還必須留神照顧孩子。

要是參加聚會的朋友們大多有孩子，還要考慮是否要選擇有遊戲室的地方，這樣對孩子們和參加聚會的人都會比較好。如果你不喜歡有小孩子的聚會，不妨事先問一下「你會帶小孩來嗎？」再決定是否參加。

單身的朋友們，上文中有沒有提到你覺得和已婚女性之間不知不覺間產生了隔閡的瞬間呢？雖然有時候可能是自己過於敏感，不過多少還是希望已婚女性能稍微體諒一下呢。

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