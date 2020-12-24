【親子好去處】散步放電仲有海景睇　港島海濱長廊公園｜曾媽三寶

剛開放，位於堅尼地城海旁的「卑路乍灣海濱長廊」，是一個可供大小朋友於海邊散步、飽覽維港西海景和看夕陽，以及提供多元海濱體驗的好地方。

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「卑路乍灣海濱長廊」介紹：海濱長廊和相連休憩用地共佔地約5,900平方米，前身為公眾貨物起卸區。公園提供多項設施，包括遮蔭座椅、綠化園境、寵物角和洗手間等。位於中央的多用途空間設有活動平台和座椅，由運貨時用的卡板搭建，大家可發揮創意隨意拼砌，或變成表演的平台。小朋友更可當作嬉戲遊玩的地方。

長廊板道：全長 172米的海濱長廊以板道搭建。沿長廊上，可飽覽維港西海景，是觀看夕陽的好地方。

色彩繽紛的針織公仔：由本地街頭編織組合製作的針織公仔，以及（後）美化的工程圍板，是「打卡」的好地方！

由本地街頭編織組合製作的針織公仔。（作者提供）

公園的未來發展藍圖 -「堅．農圃」：至於毗鄰休憩用地內陸地段約 2,000平方米的範圍，則由非政府機構「堅．農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。其中戶外教室、多用途空間和種植架等部分設施已開放，實行以「先駁通、再優化」，餘下的設施則預料在明年逐步開放。

公園的未來發展藍圖 -「堅．農圃」。（作者提供）

長廊位於堅尼地城海旁，卑路乍灣臨時巴士總站隔鄰，交通便利！

作者簡介：曾媽三寶

作者Facebook專頁：曾媽三寶

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