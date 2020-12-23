親子活動︱創新科技嘉年華2020　推介虛擬園區內3大必看展品

這一年，疫情影響我們每一天的生活，包括日常工作與社交方式，學生上課同樣已使用各種科技軟件，例如：ZOOM和Google Classroom等。大家適應網上工作和學習，又保持社距離，刺激了創新科技的發展。創新科技署於今年12月23日至31日主辦「創新科技嘉年華2020」，主題「攜手共創．超越所想」，期間會有一系列網上展覽、網上講座和創新科技網上工作坊。香港科技園公司作為活動夥伴，在是次嘉年華的主題為「智創生活新常態」，科學園園區公司透過虛擬展館，展出創新產品及科研成果，歡迎大家一同參與，增進大人小朋友的科技知識，非常有趣！

香港科技園公司參與創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2020」，主題「智創生活新常態」，期間會有一系列網上展覽、網上講座和創新科技網上工作坊，園區公司透過虛擬展館，展出創新產品及科研成果。

香港科技園公司作為「創新科技嘉年華2020」夥伴，在是次嘉年華的主題為「智創生活新常態」，科學園園區公司透過虛擬展館，展出創新產品及科研成果。

「創新科技嘉年華2020」中有不少活動都非常適合一家大細一同參與，特別是香港科技園公司中的虛擬園區內展出的新產品，定必可讓參觀者大開眼界！

▼按下圖看推介3大必看展品▼

+ 3 + 3 + 3

大家不妨與小朋友一起參加創新科技嘉年華2020！現即填妥網上表格，在科技園展館選出「你最喜愛的創科項目」，便有機會免費獲得「匡智佳味曲奇 禮盒裝雜錦曲奇」乙盒（名額：100個）。

「創新科技嘉年華2020」中有不少活動都非常適合一家大細一同參與！

【創新科技嘉年華2020】有獎遊戲玩法：

1. Like/讚好「Hong Kong Science Park」Facebook 專頁

2. Like/讚好及share/分享此遊戲的帖文

3. 參觀香港科技園展區(設於展覽館1)：https://innocarnival.hk/

4. 選出你最喜愛的創科項目

5. 填妥網上表格：http://stp.hk/2K1RNN1

6. 遊戲日期: 由2020年12月23日早上10時開始，至31日晚上11時59分止，或禮物送完即止

7. 每人只限以一個 Facebook 帳戶參加遊戲一次，重複提交表格不作計算

8. 參加時間以提交遊戲參加表格的電腦紀錄為準

9. 得獎者將收到電郵通知有關領獎安排

10. 如有任何爭議，香港科技園公司保留最終決定權

11. 條款及細則請參閱：http://stp.hk/2K1RNN1

創新科技嘉年華2020

日期：2020年12月23至31日

網址：https://innocarnival.hk/