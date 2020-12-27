同時感染腦膜炎雙球菌與新冠肺炎　未有確實治療方法存在未知風險

歐洲新冠肺炎疫情反彈，確診個案數目屢創新高，情況令人憂慮。最近，英國更有案例，有患者同時感染新冠肺炎及腦膜炎雙球菌，令醫學界關注同時感染兩種傳染病的風險及影響。腦膜炎雙球菌是一種嚴重的傳染病，可以導致嚴重後遺症甚至死亡，現時於英國、美國、澳洲等港人熱門升學及公幹旅遊地區，甚為流行B型腦膜炎雙球菌。若有機會到這些高發病地區升學、旅遊或定居人士，須及早認識腦膜炎雙球菌，做好預防準備。 【作者：港怡醫院兒科專科醫生沈澤安】

病徵如流感 港人認識不足

腦膜炎雙球菌是一種可存活於喉嚨和鼻子中的細菌，病徵與流感相似，包括頭疼、頸部僵硬、肌肉疼痛、關節疼痛、意識模糊、噁心和嘔吐等，因此容易被人忽視及誤解。早前有調查指出，香港過半數家長將B型腦膜炎雙球菌（Men-B）感染的症狀，誤以為是流感（54.5%）或普通傷風感冒（66.9%）；大部分受訪者不知道腦膜炎雙球菌的傳播途徑，亦不清楚疾病可引致的併發症甚至死亡率。

誠然，香港人感染腦膜炎雙球菌的個案數目，每年只有雙位數，但隨著越來越多港人到海外升學及生活，他們有必要增加對疾病的認識，以及在出行前做足預防感染措施。

嚴重患者24小時死亡 不同血清群流行全球

腦膜炎雙球菌是可致命的疾病，整體死亡率約10%，嚴重患者有機會在24小時內死亡；另有20% 患者會有嚴重後遺症，包括智力受損、失聰、失明及截肢等。現時，腦膜炎雙球菌可分為A、B、C等13個不同的血清群，A、B、C、W和Y型血清群較為常見；當中，B型腦膜炎雙球菌是近年較流行的血清群。在中國內地，B型腦膜炎雙球菌感染率由2006年的7.2%，上升至2014的26.5%。

在上海，2016年的B型感染率更高達63.2%。香港個案雖然較少，但2018年的B型個案亦佔整體個案的一半。英國是全球首個免費替兒童接種B型腦膜炎雙球菌疫苗的國家，計劃於2015年開始實施。英國政府於今年年初引述研究報告指出，接種最少兩劑疫苗後，小童的感染率比沒有接種疫苗低26%，並推算在2015年至2018年間，疫苗成功避免277宗個案（預期446宗個案）。

同時感染新冠肺炎 帶來未知的風險

新冠肺炎席捲全球，最近英國一名22歲在超市工作的女士，因連續三星期出現頭痛、頸部僵硬、手腳出現紅疹，後來因發燒入院，確診患上B型腦膜炎雙球菌及新冠肺炎。經過5日的靜脈注射頭孢曲松（ceftriaxone）及入院治療後，她最終康復出院；但其個案揭示醫學界對呼吸道細菌共同感染缺乏認知，並引發學界對治療方案的興趣。由於現時相關個案十分少，醫學界並未有確實的治療方法，只可「特病特醫」，亦未知呼吸道細菌共同感染對患者的影響及後遺症。

保持手部衛生 做好環境衛生

要預防腦膜炎雙球菌，保持良好的個人衞生，尤其是手部衞生十分重要，建議大家做足以下措施：

至於環境衛生方面，大家亦可以：

最後，如果要到外地讀書、旅遊或定居，可先評估目的地風險及疫情，選擇接種適合的疫苗。

參考資料：

New study confirms success of MenB vaccine in the UK

Gallacher SD, Seaton A. Meningococcal meningitis and COVID-19 co-infection. BMJ Case Reports CP 2020;13:e237366.