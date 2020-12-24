聖誕節│推介10部親子電影在家睇　主題溫馨攪笑科幻樣樣齊

小朋友的聖誕假期經已展開，但由於疫情持續，今年的戲院為配合最新公共防疫措施及規例要求，也要暫時關閉至2021年1月6日。雖然不可以入場睇戲，但今年也有不少適合一家大細安欣賞，以下精選10套充滿聖誕氣氛的親子電影，讓一家大細可以安坐家中共享温馨時光。

《聖誕大件事 2》

10部聖誕親子電影推介（NETFLIX圖片)

片長：1 小時 55 分鐘

主演：寇特·羅素、歌蒂·韓、妲比·坎普

內容：兩年前，皮爾斯兄妹凱特和泰迪（Darby Camp 和 Judah Lewis 飾）拯救了聖誕節，但隨著時間過去，很多事都改變了。現在的凱特是個憤世嫉俗的少女，滿心不願地在坎昆和媽媽的新家庭共度聖誕，其中包括媽媽的新男友及他的兒子傑克（Jahzir Bruno 飾）。凱特不願意接受這個新家庭，決定要離家出走。

沒想到，神祕又會魔法的搗蛋鬼貝爾斯尼克準備摧毀北極，並永遠終結聖誕節。凱特與傑克因此展開一場意外又驚險萬分的冒險，要與聖誕老人（卻羅素，Kurt Russell 飾）一同拯救聖誕節。佳節鉅片《聖誕大件事 2》由《寶貝智多星》及《哈利波特》導演基斯哥倫布 (Chris Columbus) 編劇及執導，高蒂韓 (Goldie Hawn) 共同主演。請和你的家人一起準備好，一場緊張刺激，溫情滿溢且趣味橫生的冒險之旅即將展開！

《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》

10部聖誕親子電影推介《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》（NETFLIX圖片)

片長：1 小時 59 分鐘

主演：佛瑞斯·惠特克、基根麥可·基、休·邦尼維爾

內容：玩具工匠遭到信任的徒弟出賣，從此鬱鬱寡歡。幾十年後，善良的小孫女帶著滿心好奇，踏入老工匠的生命，為他帶來新希望。

+ 2 + 2 + 2

《48 個聖誕願望》

10部聖誕親子電影推介《48 個聖誕願望》（NETFLIX圖片)

片長：1 小時 24 分鐘

主演：凱菈·安恩、諾亞·代爾、瑪雅·弗朗索伊

內容：一座小鎮寫給聖誕老公公的信意外被燒個精光後，兩位小精靈從北極勇敢出發，努力挽回每一個失落的願望。

《克勞斯：聖誕節的秘密》

10部聖誕親子電影推介《克勞斯：聖誕節的秘密 》（NETFLIX圖片)

片長：1 小時 38 分鐘

主演：傑森·史瓦茲曼、J·K·西蒙斯、羅希達·瓊斯

內容：故事講述著一位養尊處優的郵政富二代Jasper被迫前往國家最遙遠小島擔任郵差，並且完成一定數量的郵件，才能擁有繼承權和回到原先的生活，小鎮的困難不僅僅是偏遠，而是住在這裡的兩大家族歷代仇視，Jasper經過一番努力卻完全得不到居民的回應，抱持著最後希望來到小島最遠的地方遇見Klaus，兩人靠著半夜送禮物給孩子們間接的開始改變這個小鎮。一個自私的郵差和離群索居的玩具工匠結下意想不到的友誼，為冰冷黑暗的小鎮帶來迫切需要的歡笑。

+ 2 + 2 + 2

《安祖娜的聖誕心願》

10部聖誕親子電影推介《安祖娜的聖誕心願 》（NETFLIX圖片)

片長：47 分鐘

主演：露西·奧康內爾、布蘭登·穆林斯、蘿絲·奈格

內容：父親遠在澳洲工作，全家沒能聚在一起，不服輸的安琪拉做出計畫，並由衷許下心願，要在聖誕節將全家團圓。

《龍族拯救隊：哈斯家樂的假期》

10部聖誕親子電影推介《龍族拯救隊：哈斯家樂的假期》劇照

片長：46 分鐘

主演：諾亞·凱伊·班特利、布仁莉·布朗、扎克·卡利森

內容：雪花紛飛，維京人表達感恩的奧丁節即將展開！但惡劣天氣卻可能害得傳統慶祝活動被迫取消，只能靠救援騎士飛身解決危機了。

《外星人過聖誕》

10部聖誕親子電影推介《外星人過聖誕》（Netfilx圖片)

片長：42 分鐘

主演：基斯·法利、迪·布萊德利·貝克、凱莉雅·蘭博

內容：一個精靈小朋友誤以為一隻小外星人是她的聖誕禮物，完全不知她的新玩具意圖摧毀地球的重力並偷走所有禮物。

《柏靈頓》-(Paddington)

10部聖誕親子電影推介《柏靈頓》—2014年經典重溫

片長:1小時35分

主演:妮歌潔曼, 曉治邦納維爾, 莎莉賀堅絲

內容：2014年經典聖誕電影，講述一隻對英國充滿好奇及仰慕的秘魯小熊，意外地流落在倫敦的柏靈頓火車站。幸好遇上善心的布朗夫婦(曉治邦納維爾及莎莉賀堅絲 飾演)收留，才可結束餐風露宿的日子。不過，幸福不是必然...自從給博物館的動物標本蒐集員Millicent(妮歌潔曼 飾演)盯上之後，驚險事件接踵而來。原本把英國想像得如天堂般美好的牠，終於知道人心險惡。想要繼續吃喜歡的果醬三文治及喝可可，先得要逃出Millicent的魔掌！

《寶貝智多星》-（Home Alone）1990年經典重溫

10部聖誕親子電影推介-《寶貝智多星》（Home Alone）1990年經典重溫

主演：麥考利·克金、喬·派西、丹尼爾·斯特恩、約翰·赫德、凱薩琳·奧哈拉

內容：描述8歲小孩凱文在耶誕期間被父母獨留在家，獨自對抗兩名小偷並保衛自己的家。電影於1990年2月至5月間在伊利諾州拍攝，原先由華納兄弟發行，但因約翰·休斯在製作過程中超出預算，改由二十世紀影業發行。是90年代經典的聖誕親子電影。

電影在1990年11月10日於芝加哥首映，同月16日於全美上映，總票房為4.767億美元，為當年全球電影票房的第三名，創下有史以來最高的真人喜劇片票房紀錄，紀錄直到2011年才被醉後大丈夫2打破。該片還獲得許多獎項及提名，並衍生出多部電影。

《戇豆先生的聖誕節》-《Merry Christmas, Mr. Bean》1992年經典重溫

《戇豆先生的聖誕節》-《Merry Christmas, Mr. Bean》1992年經典重溫

片長：90分鐘

主演：祖雲艾堅遜（Rowan Atkinson）

內容：1992年的作品經典絕對值得重溫。戇豆在平安夜外出購買布置品，期間為檢驗聖誕燈飾而使百貨公司外陷入一片黑暗。之後，他玩起了表現耶穌誕生場景的玩偶。戇豆遇見女友愛瑪，她指著櫥窗里的訂婚戒指向戇豆暗示，沒有得到回應。戇豆靠作弊贏得一隻火雞，隨後他抓住一個扒手，又在救世軍銅管樂團當了一回指揮。戇豆豎起了聖誕樹，掛上了長襪，又自製了聖誕拉炮，給自己準備一些聖誕賀卡。他很快因每個電視頻道播放的戰爭片而感到絕望，當年輕的頌歌歌手帶著巧克力上門唱歌，戇豆粗暴地關上了門。戇豆準備火雞時，把他的手錶留在火雞腹中，為找手錶，戇豆意外把火雞套在頭上，嚇到了外面等著的愛瑪。最後女友幫助戇豆把火雞從頭上拉出來。搞砸了晚飯的戇豆與愛瑪吃三文治時，愛瑪送給了戇豆船模型作為聖誕禮物，戇豆卻拿出櫥窗擺放的廣告海報送給愛瑪，愛瑪悲極而泣。戇豆拿出一個戒指盒，遞給了她，愛瑪以為戇豆向他求婚，結果發現裡面裝的是拿來掛海報的鉤子，她憤怒地離開。