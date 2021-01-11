普通話老師捉字母　聲母咁寫一律錯　家長：反思教育的悲哀

網絡上不時有家長分享孩子的功課，老師的批改標準常備受熱議。今日有家長上載孩子的普通話工作紙，不少聲母答案被老師圈錯，要求改正，令家長慨嘆「學生從錯錯錯錯錯中成長」。

（facebook「家長Secrets」專頁）

家長：反思教育的悲哀

今日（11日）有家長投稿到facebook「家長Secrets」專頁，並上載一張孩子的普通話班工作紙。工作紙為聲母練習，學生需為指定生字填上適當聲母d、t、n或l。孩子所寫的d、t及n也因埋口及字腳不合準則而被圈錯，要求改正。投稿家長不禁表示「Come on! 普通話老師Relax！」，並留言「反思香港教育的悲哀，學生從錯錯錯錯錯中成長」。貼文引來網民熱議，留言「教英文定普通話？發神經」、「個老師係咪跌左個腦？？」、「洗唔洗執到咁正呀」。

按圖即睇老師捉錯處：

+ 3 + 3 + 3

過分吹毛求疵令孩子失動力

英文老師Edwin哥哥指，英文書寫沒有統一的標準。他引用美國兒科學會的研究指出，小朋友如果能寫出較整齊的字體，在小學階段的閱讀和數學表現也會更出色。英文書寫方面，小朋友容易出問題的是形狀接近的「b,d,p,q」，家長可重點留意這四個字。

Edwin強調，過分的吹毛求疵會令小朋友失去學習動力與信心。家長亦不應太擔心小朋友「出錯」，很多時老師都是出於想小朋友「寫靚啲」的心態，希望小朋友能從小對書寫建立良好的習慣，因此並非所有老師老是吹毛求疵，家長要自行判斷。