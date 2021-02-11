農曆新年│ 與親戚拜年注意3件事　讓孩子更懂正確禮儀 │楊健恩

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-02-11 17:30

拜年時會見到的親戚，在平常的生活中佔了多大部分？如果只是一年見一兩次，本來生活沒什麼交集，甚至有很多陳年舊賬未理清的，只因為「一場親戚，唔見好似唔係幾好」，所以大家為維持表面和平而耗在一起虛度光陰，會面還是愈簡單愈好。

新年帶孩子與親友拜年注意3點：

+ 14 + 14 + 14

不以孩子為聚會的焦點

大人之間不特別親密，為見而見便容易説兩句便沒話題。可不說話又怕被人話沒禮貌，為了營造熱鬧的假象便將孩子事滔滔不絕的如數家珍。以孩子為焦點，對孩子一點好處也沒有：

談孩子的威水史嗎？孩子會自我中心真的以為自己很了不起，其他在場而沒有同等成就的孩子會自卑。

數算孩子的不是嗎？孩子潛移默化以為自己真是壞孩子，減低了下一次配合父母的意欲，更累積了孩子有口難言的委屈，間接促成下一次情緒爆發。

那談孩子的日常鎖事可以嗎？原來父母將我平時的舉手投足都看在眼內甚至可以長篇大論報道出來，孩子會很怕在父母面前行差踏錯。

大人之間的正確禮儀

想教導孩子真誠合宜的待人態度，在拜年時就應該以身教示範如何與親戚交流時不失真。大人之間念在親戚一場，趁新年聚在一起都算是感謝對方曾經在自己的生命與成長佔了一席位，不必虛情假意的扮熟稔，可以誠摯坦然的互道近況。對方想透露多少是對方的自由，就由大家願意交流的點開始，當對方是工作中遇到的客戶，以禮相待但不必深交。

孩子看在眼內，會感受到父母與這些人是否熟稔，他也可以間接學習到與不熟稔的人如何相處。

孩子與不熟稔的親戚的合宜社交行為

當大人之間真誠交流，關係中的本質會自然浮面：親密與否，都可以和平相處好好享受共度的時光，本身已是對孩子而言非常好的社交訓練。見到親戚要叫人、一大班親戚聚會要跟隨大伙活動而不是自己躲起來玩手機、嘗試與同輩孩子玩樂，已經是很足夠的參與。

千萬千萬不要強迫孩子表現親暱，甚至要求孩子親吻對他們而言是陌生人的親戚。管他是四大長老或更高輩分，今天強迫了孩子親吻陌生人，他學習到的是要壓抑自己的抗拒感去迎合別人，明天真的有陌生人要親近孩子，孩子也沒有拒絕的經驗不知如何足好。

親戚主動求吻嗎？禮貌的拒絕同時給予下台階：唔好意思我教妹妹唔可以隨便錫人，第日佢先識保護自己，不如你地勾勾手指尾，做個好朋友丫！半開玩笑式打圓場，孩子會感激你尊重他的界線，也學到如何拒絕別人而保持關係。

真正良好的關係是同時具有親密與疏離的時刻，孩子學會人際關係中真摰的交流，不用矯情一樣可以保持和諧的關係，對孩子一生受用。