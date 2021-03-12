網課推介│Miss Emma小一面試班　獨家Legoland多維度建設工作坊

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-12 18:49

近日新冠肺炎確診數字上升，今日(3月12日)突新增約60宗確診個案，難免令人憂心。而昨日初步確診亦包括一名12歲小學女學生及一名中學教師，相信不少家長都擔心會爆發第5波疲情，全面復課無望！

確診數字突然上升，難免令人憂心，家長們亦擔心疫情會否爆發第5波？

事實上，這一年來，各位家長和學生都共同經歷過長時間停學的日子，不能到學校上課的時光確實挺難過的，但學生們都可以在家學習，就算疫情反覆也不阻礙學習進度。以下推介3個親子網上活動，讓家長和小朋友都可以一同在家學習，充實時光！

推介1：Miss Emma小一面試Zoom網上課程

小一入學面試培訓專家Miss Emma 擁有輔導學及心理學碩士，具有八年小一入學面試訓練經驗。每年為約80名學生考入心儀小學， 包括聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男 書院附屬小學、拔萃女小學、保良局 蔡繼友學校、港大同學會小學等。Miss Emma：「說話技巧、聽指令及邏輯思維最為重要，家長可以多用圖畫引導小朋友表達圖畫中含義，從而訓練說話技巧。閱讀圖書方面，家長亦可引導小朋友先討論圖畫，嘗試估計故事內容，然後才看文字。看完故事後，可問一些理解及邏輯性問題，讓小朋友多思考。」

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對於來年要準備小一面試的K2 學生及家長當然不能坐視不理，其實透過不同的切入點，持之以恆來培育子女各方面的才能，面試過後對子女發展也百利而無一害。

推介2：【啟思中文免費家長講座】撃破升小難關 — 3招極速追上中文科進度

啟思中文課程特意邀請到兩位中文科資深教育工作者，將舉辦免費線上講座，為本地幼稚園及初小家長分享實用中文科學習貼士，務求能助孩子極速追上落後的學習進度。講座內容十分實用，包括：經歷漫長停課／網課後，幼稚園及初小學生普遍遇到的中文科學習難點、升小前及升小後極速追上中文科進度的三大招數、學好中文的短期、中期及長遠好處。

講座完全免費，而且凡預先登記並參加此線上講座，將可獲贈啟思中文課程網課一堂、啟思童心悅讀系列故事書一本及語文能力評估一次。課程是由中文教科書權威啟思出版社的編輯團隊精心編寫，「學前課程」助孩子打穩語文基礎，為升小做好準備；而「小學課程」聚焦學校測考難點，教授應試策略。

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推介3： LEGOLAND香港樂高®探索中心 - 多維度建設網上工作坊

由香港樂高®Master Model Builder 梁進業 (King) ，為大家帶來一連四堂的網上工作坊，主題包括：平面圖形認識、柱體建設學習、四維空間構建和多維立體應用，由淺入深教授各種拼砌技巧，融入生活的大小二事，發揮大小朋友的想像力，創造您獨一無二的樂高產品！完成後，更將獲頒發電子證書乙張。

現於「01空間」購買全年及平日通行證，獨家送01空間 X 香港樂高®多維度建設網上工作坊 (4堂) 及電子證書乙張、Häagen-Dazs雪糕乙杯及$100 禮品店折扣券。

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