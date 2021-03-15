九龍塘官小太陽島英文幼稚園需停課強檢　睇清暫停面授學校名單

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-15 19:56

新冠肺炎疫情出現反彈，各間學校受影響，包括中、小學，幼稚園及國際學校。政府於今晨（15日）刊憲，要求於指定期間曾身處指明地方的人士接受新冠病毒檢測，當中包括九龍塘官立小學、元朗太陽島英文幼稚園及九龍真光中學。港灣學校、啟歷學校、白田天主教小學、聖若瑟書院等亦分別於網站發公告，暫停面授課堂，以策安全。

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月15日）：

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政府於今晨（15日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處30個指明地方的人士接受新冠病毒檢測，當中包括九龍塘官立小學、元朗太陽島英文幼稚園及九龍真光中學。此外，於3月14日的強制檢測名單之中，亦涵蓋多間學校，包括薄扶林西島中學、鴨脷洲港灣學校、九龍灣啟歷學校、中西區堅尼地道聖若瑟書院及西環盈思國際幼兒樂園/幼稚園。

九龍塘官立小學於網頁表示，因有一名學生確診新冠肺炎，學校將進行全面和徹底消毒，由3月15日（一）起至3月30日（二），一至六年級轉為實時視像課堂。

白田天主教小學表示，3月16日（二）起，小一至小六將維持網課安排至另行通知。為安全起見，14天停課期內，學校將只作有限度開放，暫不接受任何回校進行網課之申請。

聖若瑟書院於網頁發公告，因一名老師確診新冠肺炎，為安全起見，決定於3月15日（一）及16日（二）暫停所有面授及網上課堂，期間學生不得回校，復活節假期亦將會相應縮短。

國際學校方面，啟歷學校於網頁表示，所有分校將於3月15日（一）至3月20日（六）關閉，期間校方會為學生提供網課。港灣學校則於網頁指，3間分校現時暫停開放，詳情將另行通知家長。