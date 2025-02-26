升讀幼稚園｜需要報N班或Playgroup嗎？拆解兩者機制及報讀前須知

為協助小朋友順利升入幼稚園做好準備，家長們在選擇N班和Playgroup時會考慮哪些因素？「01親子」為大家整合N班和Playgroup的差異，以及報讀課程前的重要注意事項，讓家長更容易選擇以及幫助小朋友順利升讀心儀的幼稚園。



報讀前須知

家長在選擇Playgroup時可以教育中心的師資、營運方式、場所衛生清潔程度等條件作考慮。有些N班學校和某些幼稚園有合作關係，入讀有助小朋友升讀該校的K1，家長可以查詢心儀幼稚園是否提供Playgroup課程。

Playgroup的學費是按堂數計費。如果家長或孩子對Playgroup課程不太滿意，可以在上數堂課後考慮轉到另一所教育中心。然而，有些提供N班的學校，可能要求家長一次性支付一學期的學費，因此學生的流動性較低。

N班與Playgroup 4大分別【1】學童年齡

N班，又稱為兩歲班，通常針對兩歲或以上的幼兒。相較之下，Playgroup的對象年齡較小，有些遊戲班甚至可以從8個月大就開始上課，持續到兩歲左右，而部分Playgroup則提供至三歲的課程。

N班與Playgroup 4大分別【2】照顧者陪同或獨立上課

在Playgroup上課時，可以有照顧者陪同，有助於促進親子關係。有些Playgroup教育中心也鼓勵保姆或工人姐姐與小朋友一同上課，讓小朋友學習如何照顧他人。部分兩歲後的Playgroup課程會逐漸讓小朋友嘗試與家長分離。相對地，N班則要求小朋友獨立上課。

N班與Playgroup 4大分別【3】是否需遵循教育局指引

Playgroup課程的教育中心，是持有商業牌照而非教育局牌照，其營運並不受教育局監管。因此，當教育局宣佈暫停面授課、特殊天氣安排或疫情最新安排時，N班必須遵守教育局的指示，但Playgroup教育中心則無需。

N班與Playgroup 4大分別【4】課程內容

Playgroup的課程以遊戲為核心，透過歌唱、遊戲和體能活動，讓幼兒體驗類似學校的環境，培養創造力、啟發思維、提升自信和社交能力。由於幼兒年齡較小，遊戲通常涉及感官、藝術和肌肉訓練。

N班的課程也涵蓋這些內容，除了教導小朋友聆聽指令、遵守規則、表現有禮貌、學習與他人相處、排隊、整理物品、穿脫鞋子，還包括茶點禮儀等自理能力訓練，為他們順利過渡至幼稚園做好準備。