視覺詞｜幼兒170+常見英文視覺詞 幫助掌握拼音及提升閱讀能力

視覺詞 Sight Words｜在孩子語言發展黃金期，學習英語時如善用視覺詞（Sight Words），對於掌握英文句子及閱讀帶來莫大幫助。以下將分析甚麼是視覺詞以及其2大作用，並分享179個不同程度的常見詞彙。



甚麼是Sight Word視覺詞？

視覺詞是指那些在閱讀中非常常見，但無法單純通過英文拼音規則（phonics rules）來讀出的生字。雖然這些詞不一定能直接用拼音規則讀出來，但它們在英文中卻佔據了相當大的比例。根據研究，這些視覺詞佔據了總字數的75%以上。如果小朋友能認讀視覺詞，同時掌握英文拼音技巧的話，就可以大大提昇閱讀能力，甚至自行閱讀英文故事書了。

視覺詞的2大作用

1. 提高閱讀流暢度：如果孩子能夠認讀這些常見的詞彙，將大大增加他們的閱讀流暢度，無需每讀幾句就停下來查字典。

2. 加強理解能力：孩子掌握Sight Words後，可以專注理解句子的語意，而非被單個詞彙困擾，能夠更好地理解英文句子。

視覺詞有助於孩子提高閱讀流暢度（freepik）

179個常見英文Sight Words

（以電腦版觀看為佳）

(加入圖表1：資料來源：Dolch Word)