小學插班25/26學年｜熱門50+直私小學插班報名/面試日期/所需文件

2025/26學年小學插班｜部份直資及私立小學已經開始接受2025/26學年的插班申請，當中不乏可升上一條龍中學、直屬中學及聯繫中學。以下為大家持續更新54間熱門直私小學的插班報名、面試日期及所需文件。



私立小學篇

中西區私立小學

1. 救恩學校

報名方法：網上申請

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024月6月14日截止）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年6月28日前）

所需文件：有待公布（參考2024：已填妥申請表、申請人香港身份證副本、最近三年成績表副本、活動及服務證書/獎狀副本（如有）、已貼上郵資的回郵信封一個）

2. 嘉諾撒聖心學校私立部

報名方法：網上申請

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024月11月1日至12月1日）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年12月13日）

所需文件：有待公布（參考2024：申請人近照、出生證明書、上一學期成績表）

3. 聖嘉勒小學

報名方法：郵寄申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、香港身分證或出世紙副本、所有學校成績表副本、洗禮證明副本（如有）

4. 聖類斯中學（小學部）

報名方法：有待公布（參考2024：親身申請）

插班報名日期： 有待公布（參考2024：全年接受申請）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布

東區私立小學

5. 蘇浙小學

報名方法：親身申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、報名費50元、出生紙、香港身份證（正本及副本）、前校成績單或其他證明文件（正本及副本）

南區私立小學

6. 聖士提反書院附屬小學 —（小二至小六）

報名方法：網上申請

插班報名日期：2025年4月1日至4月16日

考試及面試日期：2025年5月17日

所需文件：出世紙副本、身分證或護照副本、申請人照片、報名費入數紙。（另需於2025年5月17日考試當日向校方遞交學生資料冊）

灣仔區私立小學

7. 高主教書院小學部

報名方法：有待公布（參考2024：郵寄／親身申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：無列明報名及截止日期）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：已填妥的申請表、身份證明文件副本、最近之成績表、獎狀或證書副本（需雙面影印）、洗禮證明副本（如有）、報名費100元。兩個已貼2.2元郵資的回郵信封，並請於信封面寫上學生姓名及住址）

8. 聖保祿學校（小學部）

插班報名日期：無公開招生

面試日期：無公開招生

所需文件：無公開招生

9. 香港真光中學（小學部）

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年11月11日截止）

面試日期： 有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：學生近照、出生證明文件、就讀學校的最近兩個學期成績表副本、如父/母為畢業生，需提交小/中學發出之畢業證書、其他參考資料）

九龍城區私立小學

10. 九龍塘宣道小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年5月6日至5月24日）

面試日期： 有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：証件相、出生證明書副本、最近兩次之考試成績表副本、最近一年課外活動及服務之證明文件）

11. 啓思小學

報名方法：有待公布（參考2024：致電查詢）

插班報名日期：有待公布（參考2024：無指定期限）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：出生證明書副本、最近兩次成績表副本、長型回郵信封三個、報名費80元）

12. 聖三一堂小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年4月8日至5月31日）

面試日期： 有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：證件照片、出生證明文件、22-23年度學校成績表及23-24年度學校成績表）

13. 九龍塘學校（小學部）

報名方法：將於2025年5月2日公布（參考2024：郵寄／親身申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年5月3日至6月30日）

面試日期： 有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：已填妥的申請表、出生證明書副本、最近期成績表副本（學生全年成績總名次須在全班10名以內及操行達B+或以上）、回郵信封1個）

14. 九龍真光中學（小學部）—（小一至小三）

報名方法：郵寄申請

插班報名日期：現已接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、有效身分證明文件副本、最新成績單副本、回郵信封1個）

15. 民生書院小學

報名方法：網上申請

插班報名日期：將於2025年3月下旬公布

面試日期：2025年6月初

所需文件：出生證明、最新的學校成績表、最近護照照片

16. 香港培道小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2025年2月19日至3月13日）

面試日期：個別通知

所需文件：有待公布

17. 香港培正小學 —（小二至小五）

報名方法：親身／電郵申請

插班報名日期：即日起至2025年3月31日

面試日期：將於4月至6月期間進行

所需文件：已填妥的申請表、出生證明書副本、原校最近一次成績、學習歷程檔案Portfolio、包括參加課外活動與服務的成績或證明

18. 聖若望英文書院（小學部）

報名方法：網上申請

插班報名日期：現已接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：申請人照片、護照照片頁（及「簽證／許可頁」如適用）的副本、香港身分證副本、目前就讀學校的近期成績表、報名費收據副本

觀塘區私立小學

19. 聖若瑟英文小學 —（小一至小六）

報名方法：郵寄申請

插班報名日期：現已接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、出生證明書副本、最新的學校成績表副本、獎狀副本、洗禮證明副本

深水埗區私立小學

20. 百卉九江書院 —（小一至小六）

報名方法：網上申請

插班報名日期：全年接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：學生近照、近兩年學校成績表

21. 啟基學校 —（小一至小六）

報名方法：親身申請

插班報名日期：全年接受報名（視乎學位情況，可致電23816228查詢）

面試日期： 個別通知

所需文件：已填妥的申請表、出生證明書副本、最近學年的成績表副本、回郵信封兩個、參與課外活動或其他才藝活動的證書／獎狀文件副本、報名費支票

22. 地利亞英文小學暨幼稚園

報名方法：親身申請

插班報名日期：現已接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、以及下列文件的正、副本：出生證明、護照、最近三年成績表、洗禮證明（如有）、回郵信封、父母或監護人的香港身分證及2 張近期護照尺寸照片、報名費50元

23. 九龍禮賢學校 —（小二至小四）

報名方法：需先致電查詢

插班報名日期：現已接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：出世紙副本、成績表

24. 聖方濟各英文小學 —（小二至小五）

報名方法：郵寄／親身申請

插班報名日期：全年接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、近期照片、出生證明書或香港身分證副本、最新學校成績表副本、得獎證書副本、洗禮證明（如有）、回郵信封1個

25. 德雅小學

報名方法：郵寄／親身申請

插班報名日期：現已接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、出世紙、身份證或護照之副本、最近兩年成績表副本、洗禮證明（如有）

26. 崇真小學暨幼稚園（小學部）

報名方法：網上申請

插班報名日期：現已接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：出生證明書、近期評估成績或成績表、近照一張、報名費$50收據副本

黃大仙區私立小學

27. 德望小學暨幼稚園（小學部）—（小二至小五）

報名方法：網上申請

插班報名日期：2025年3月31日至5月16日

書面評估：2025年6月20日

所需文件：有待公布

28. 國際基督教優質音樂中學暨小學 —（小二至小六）

報名方法：網上申請

插班報名日期：現已接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：報名費收據、學生照片、香港身份證、出生證明書文件、最近兩年學業成績表副本、樂器考試證書副本（如適用）、其他個人學術表現、教會活動等資料

29. 聖母小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：全年接受報名）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：相片一張、出生證明書副本、父母身份證副本、學生最近成績表副本、領洗紙（如屬天主教）、回郵長信封一個）

油尖旺區私立小學

30. 拔萃女小學 —（小二至小六）

報名方法：網上申請及郵寄文件

插班報名日期：2025年3月28日至2025年4月15日

入學考試日期：2025年5月16日

面試日期：2025年6月19日（首輪）、6月下旬或7月初（次輪）

所需文件：完成申請後打印資訊表、申請表格，提交香港出生證明書／香港身份證、2023-2024學年及2024-2025學年的成績表副本、相關證書

元朗區私立小學

31. 激活英文小學

報名方法：郵寄／親身申請

插班報名日期：全年接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：出世紙或護照副本、免疫及防疫注射記錄副本、近年成績表副本（如適用）、護照相片4張、回郵信封4個、報名費支票

32. 基督教香港信義會啟信學校

報名方法：親身申請

插班報名日期：現已接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、父或母身份證明文件正副本、學生香港出生證明書正副本、最近兩年成績表正副本、最近兩年參加興趣班、課外活動、獲獎資料正副本（如有）、報名費300元

33. 英藝英文小學 —（小二至小六）

報名方法：親身申請

插班報名日期：現已接受報名

面試日期：個別通知

所需文件：出生證明書副本、注射紀錄咭（正及背面）副本、相片2張、回郵信封4個、報名費40元

直資小學篇

香港東區直資小學

1. 港大同學會小學 —（小二至小五）

報名方法：網上申請

插班報名日期：2025年4月7日至4月14日

面試日期：2025年6月4日

所需文件：證件相片一張、香港出生證明書/香港身份證副本一份、現就讀小學的 2024-25 年度成績報告表副本一份

2. 漢華中學（小學部）—（小二至小五）

報名方法：郵寄／親身申請

插班報名日期：2025年3月1日至6月4日

面試日期：2025年6月7日（筆試）、6月9日至10日（家庭面見）

所需文件：已填妥的申請表、出生證明書、最近兩年成績表副本、正面半身相片一張、報名費75元（現金或支票）。

香港南區直資小學

3. 聖保羅男女中學附屬小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年6月29日（考試）、2024年4月22日至5月3日（面試））

面試日期：有待公布（參考2024：2024年7月9日）

所需文件：有待公布（參考2024：證件近照、出生證明文件、最近兩年成績表、補充資料（如有需要））

4. 聖保羅書院小學

報名方法：有待公布（參考2024：郵寄申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年6月14日截止）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：已填妥的申請表、去年及本學年學校發出之成績表副本、課外活動／獎項紀錄表 副本、

九龍城區直資小學

5. 拔萃男書院附屬小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年5月6日至5月8日）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布

6. 保良局林文燦英文小學

報名方法：有待公布（參考2024：致電校務處預約個人筆試考核日期）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年12月12日至2025年1月3日）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：出生證明文件副本、最近學年的成績表副本、家長或監護人身份証或護照副本、. 參與課外活動或其他才藝活動的證書／獎狀文件影印本、歡迎遞交有關英語及普通話水平能力／ 達標證明、兩個回郵信封、報名費75元）

觀塘區直資小學

7. 福建中學附屬學校

報名方法：有待公布（參考2024：親身申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年11月1日至12月4日）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年12月14日（筆試））

所需文件：有待公布

8. 播道書院

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：全年均接受申請）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：網上小學入學申請表 、過去兩年的成績表副本、課外活動、服務、獲獎記錄、推薦信（如有））

9. 優才（楊殷有娣）書院

報名方法：網上／郵寄／親身申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：學生照片、過往就讀學校的最近期成績表副本、出生證明書或其他身份證明文件副本、學生的課外活動或獎項紀錄、報名費支票（如郵寄或親臨遞交申請表）

10. 保良局陸慶濤小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上／親身申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：網上申請︰

2024年11月26日至12月6日、親身申請：2024年12月5日及6日）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年12月14日（評估）、2024年12月19日及20日（面試））

所需文件：有待公布

11. 香港華人基督教聯會真道書院

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年11月18日截止）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年12月17至18日）

所需文件：有待公布

深水埗區直資小學

12. 嶺南大學香港同學會小學 —（小二至小五）

報名方法：郵寄／親身申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、出生證明文件副本、原校本年度上學期及下學期成績表副本、其他資料如推薦信、作品或獎狀等正本及副本、三個回郵信封、報名費支票

13. 聖瑪加利男女英文中小學 —（小一至小六）

報名方法：親身申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：已填妥的申請表、最近兩年的成績表副本、半身近照一張、出生證明書及身份證或身份証明文件副本、2個貼有郵票之回郵信封、課外活動及服務記錄（如有）、獲獎記錄（如有）、推薦信（如有）

14. 英華小學

報名方法：有待公布

插班報名日期：有待公布

面試日期：有待公布

所需文件：有待公布

油尖旺區直資小學

15. 保良局陳守仁小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年11月11日至11月20日 ）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年12月）

所需文件：有待公布（參考2024：出生證明文件、申請人近照、所有 2022-2023、2023-2024及2024-2025 學年的小學成績表或學習進度報告（如有）、其他文件如證書或獎狀 ）

沙田區直資小學

16. 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

報名方法：有待公布（參考2024：網上申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：2024年10月28日至11月15日）

面試日期：有待公布（參考2024：2024年12月2日至12月7日（筆試）、2024年12月9日至12月14日（面試））

所需文件：有待公布

17. 培僑書院

報名方法：網上申請

插班報名日期：2025年3月17日起至9月30日

面試日期：個別通知

所需文件：最近一年的成績表、的香港出生證明書或香港永久性居民身份證、推薦信、推薦信、課外活動證明或獎項

葵青區直資小學

18. 地利亞（閩僑）英文小學

報名方法：親身申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：出生證明文件或其他相關法定聲明、護照／簽証或香港身份証、最近期的學校成績表、兩張証件相、父母或監護人的香港身份証、兩個已寫上回郵地址及貼上郵票的信封

屯門區直資小學

19. 保良局香港道教聯合會圓玄小學

報名方法：有待公布（參考2024/25：郵寄／親身申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024/25：2025年4月30日截止）

面試日期：有待公布（參考2024/25：個別通知）

所需文件：有待公布

元朗區直資小學

20. 基督教香港信義會宏信書院

報名方法： 網上申請

插班報名日期：全年接受申請

面試日期：個別通知

所需文件：申請人近照、香港身份證／出生證明書副本、最近兩年的成績表副本、不多於一封的推薦信（如適用）

21. 和富慈善基金李宗德小學

報名方法：有待公布（參考2024：親身申請）

插班報名日期：有待公布（參考2024：現在仍接受申請）

面試日期：有待公布（參考2024：個別通知）

所需文件：有待公布（參考2024：已填妥的申請表、出世紙副本、最近兩次成績表副本、手冊學籍表副本、最近一次的中文，英文和數學的測驗及／或考試試卷副本、如有兄弟姐妹就讀，需同時遞交手冊資料頁副本、報名費75元）