2-3歲兒童發展｜必知學前兒童體能、認知、語言、社交發展指標

學前兒童｜根據教育局學前兒童成長發展文件，2-3歲小朋友已在體能、認知、語言、行為及社交等方面有相應的成長，即睇這四方面的發展具標指標，家長可以觀察孩子是否符合一般標準。

資料來源：教育局《學前兒童的成長發展》



二至三歲兒童：體能發展

大肌肉發展

1. 已能自如地步行，可同時拖、推物件，或向後踏步。

2. 上梯級仍需小心翼翼，兩步一級。初時仍需扶持，逐漸可自行做到，無需協助。

3. 能從一級樓梯跳下，但易生意外。

4. 踢球時，初時像行近碰球一樣，後期則逐漸像樣。

5. 擲球時無方向感，後期可以 將球擲進面前的籃內。

6. 玩腳踏車時，只能用足着地推動前進，後來懂得用手操縱方向。

小肌肉發展

1. 能拆開包着糖果的紙張。

2. 能一頁一頁地翻書本。

3. 能扭開瓶蓋。

4. 能疊積木。

5. 能用繩穿大珠。

6. 逐漸能仿畫橫線、直線、圓形等。

7. 嘗試摺紙和用剪刀。

8. 玩泥膠時，懂得用手作搓、搥、擠、壓、拉等動作。

二至三歲兒童：認知發展

1. 能配對顏色、形狀、物品、大小。

2. 經數次嘗試，能將五個環依大小次序穿在棍上。

3. 能完成三至五塊的拼圖。

4. 知道自己的名字。

5. 知道主要身體部分的名稱及其用途。

6. 憑觸覺分辨日常用品。

7. 開始明白「一個」與「兩個」的意思。

8. 開始表現記憶力，例如會突然想起一些心愛的物件然後找尋。

9. 玩模擬遊戲如扮醫生／老師等。

兒童在每個年齡階段都會在體能、認知、語言、行為及社交等方面有相應的轉變。（Freepik）

二至三歲兒童：語言發展

語言理解

1. 能依從簡單指示，或指出多個身體部分。

2. 能明白常用的名詞、動詞和形容詞。

語言表達

1. 能運用有限的辭彙及短句來表達意思。

2. 懂得發問，例如「什麼？」。

3. 跟唱兒歌時，能模仿較長的句子。

二至三歲兒童：情意和群性發展

1. 與其他兒童相處時，只能個別玩玩具，未懂分享。

2. 在成人領導下，能與其他兒童一起輪候。

3. 容易妒忌，不滿其他兒童分薄成人的注意。

4. 不如意時容易發脾氣，但也很易受其他事物吸引而忘記不快。

5. 跟隨固定常規，不喜歡改變。

6. 開始對食物表現喜惡。

7. 喜歡被人稱讚，對漂亮衣服有偏愛。

自理能力

1. 懂得表示如廁需要及在提示下自行如廁，但日間仍會間中遺溺。

2. 在協助下能洗手。

3. 能拉上／下褲子、脫衣服、鞋襪。