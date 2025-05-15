澳門旅遊局聯乘01親子舉辦「麥麥造型創作比賽2025」參賽贏大獎

由澳門特別行政區政府旅遊局主辦，《香港01》旗下頻道「01親子」全力支持——澳門旅遊吉祥物「麥麥遊學造型創作比賽」，學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「造型設計」形式參賽。各位學生立即填寫以下表格，並連同參賽作品提交！即往下拉，了解是次比賽的報名流程與評審準則！



創作麥麥新造型 爭奪4大類別殊榮

為加深學童對澳門的認識，澳門特別行政區政府旅遊局以澳門旅遊吉祥物麥麥作招徠，舉辦「麥麥遊學造型創作比賽」，鼓勵學童運用澳門遊學景點的特色，創作麥麥的遊學造型，爭奪4大類別的「麥型師」殊榮，包括：創意城市美食之都、澳門世界遺產、澳門自然生態、澳門的博物館。

活動不僅讓學童發揮藝術創意，更有助他們了解遊學景點背後的歷史和知識，產生對澳門遊學的興趣！

比賽組別及主題

是次比賽設有幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別。

1. 幼兒組(K1-K3)

以「澳門創意城市美食之都」做主題，比賽形式為「填色」；參賽者須於「麥麥遊學造型」的圖畫上填色，亦歡迎發揮創意，豐富畫作。

2.初小組(小一-小二)

以「澳門的博物館」做主題，比賽形式為「造型設計」；參賽者須於「麥麥遊學造型」的圖畫上，設計具有澳門的博物館元素的造型，亦歡迎發揮創意，去切合主題。

3.中小組(小三-小四)

以「澳門的自然生態」做主題，比賽形式為「造型設計」；參賽者須於「麥麥遊學造型」的圖畫上，設計具有澳門生態環境元素的造型，亦歡迎發揮創意，去切合主題。

4.高小組(小五-小六)

以「澳門世界遺產」做主題，比賽形式為「造型設計」；參賽者須於「麥麥遊學造型」的圖畫上，設計具有「澳門歷史城區」的歷史建築物元素的造型，亦歡迎發揮創意，去切合主題。

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評審準則

1. 填色 / 造型設計比賽的專業評審準則

內容主題(40%)：切合主題

技巧運用(30%)：填色 / 繪畫技巧的運用

獨有創意(30%)：表達手法、個人風格



從所有作品中，由《01親子》先行篩選出300分作品，並上載至「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁讓公眾投票。而公眾投票佔3成分數，7成則來自專業評審。

專業評審團隊

是次活動有幸獲香港教育城全力支持，而專業評審團隊亦極具份量，排名不分先後，專業評審包括香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳先生、何博欣（Vivian Ho ）藝術家以及《香港01》編輯代表。

獎項及獎品

幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬10名。在幼兒組填色比賽當中，增設「最踴躍參與幼稚園」獎項，而在小學組造型設計比賽，增設「造型創作比賽總冠軍」及「最踴躍參與小學」獎項。

參賽作品規格

參賽者可選舉手寫、打印、電腦檔案或掃瞄檔案遞交參賽稿件，必須註明字數（包括標點符號）及頁碼。

1.手寫文稿

參賽者需先下載參賽專用原稿紙，並需用鉛筆或黑/藍色原子筆書寫於指定原稿紙上，字體須端正清晰。注意須註明作品字數（包括標點符號），並在指定原稿紙首頁底部寫上學校名、班別及學號，但不可寫上學生姓名，以示公正。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。

2. 電腦打印

稿件必須打印於 A4 白紙上。作品之字體必須為 14 pt 新細明體，文字必須為黑色。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。

3. 電腦檔/掃瞄檔

請把原稿紙清晰掃瞄以 PDF 遞交，注意檔案名稱請儲存為「學校名稱_參賽者姓名_班別_學號」。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。恕不接受手機拍攝的JPG檔案。

參賽作品遞交方法

1. 個人遞交 （只限網上提交作品）

參賽者須經「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁，填寫報名表格，並把作品電郵至 parenting@hk01.com（請家長/監護人在電郵郵件名稱，註明：(中文姓名)_個人參賽作品＿「澳門遊學 麥麥帶你睇」比賽活動，並在電郵裡寫下個人聯絡資料，包括家長/監護人英文名、電話、參賽者姓名（須與身份證相同），以方便後續聯絡之用）

如參賽者於Google Drive上載其參賽作品，請將Google Drive之連結*分享到報名表格內（*必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」)。

個人遞交只限網上提交作品，不接受郵寄／親遞。每位參賽者只限提交一份作品，如重複遞交將不獲受理，或有機會被取消資格。

2. 學校集體遞交

學校須經「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁，填寫報名表格，再由學校收集參賽作品並遞交。學校可選擇網上（於Google Drive上載所有學生參賽作品）、電郵、親遞或郵遞方式提交作品。

作品須由學校收集並遞交。學校可選擇網上（於Google Drive上載所有學生參賽作品）、電郵、親遞或郵遞方式提交作品。（注意：請將Google Drive連結存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」)。）

3. 親遞或郵遞（只限學校集體遞交）

地址：香港01有限公司 - 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座7樓

辦公時間：星期一至星期五 早上10時至下午6時

信封面請註明：01親子「麥麥造型創作比賽2025」參賽作品

4. 電郵遞交

電郵地址：parenting@hk01.com

5. 注意事項

截止日期：2025年6月30日（以郵戳及收電郵的時間為準，逾期稿件恕不接受。）

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如有任何查詢，請聯絡「01親子」parenting@hk01.com。