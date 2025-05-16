一個月串流平台費=一個月保費？定期壽險比你想像中便宜

有否統計過，你一個月花在消閒娛樂的開支有多少？單以訂閱串流平台聽歌、煲劇的費用，不少人的每月開支可達HK$150至$300。每日十多元看似不多，但長遠加起來卻是一筆可觀費用！換個角度想，這十多元假如用作投資，對未來生活保障有多大幫助？當每日花 HK$10–$15 享受娛樂的同時，是否有想過，同樣金額其實也可換來高達HK$800萬的保障額，可以為你和家人換來長遠保障？條數點計？下文立即為你拆解。



每日HK$6保費 可換來HK$800萬保障？

坊間定期人壽保險產品眾多，其最吸引之處在於保費較低，保額卻相對大，而且保障年期具彈性，不具儲蓄成分，更可靈活調節或放大保障期。故定期人壽特別適合幾類人士，一為儲蓄不多的年輕上班族，趁年輕以較低保險獲得人壽保險。二為新婚置業，或育有子女的夫婦。前者肩負供業債務，假如不幸遇上意外，人壽保的身故保障有助決另一半的經濟負擔。後者因家庭開支繁多，子女升學、家庭醫療、供樓或租金落於一人身上，假即受保人不幸離世，一筆過之人壽保身故保障亦用作支援家庭。

當然，不同人壽保險產品的保費水平、保障額與條款都有分別。想選得精明，不妨留意市面上部分產品提供的首年保費優惠，讓你可以更輕鬆地開始投保。例如以一款現時市面熱門的定期壽險產品作參考，假如受保人為30歲的非吸煙女性，選擇HK$800萬保額，續保年期為10年的話，可享有低至4折*的首年保費折扣，首年每日保費只需HK$6^，即可獲得高達HK$800萬元的保障。

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保費低一樣可擁高保障 識揀保險為人生做最抵投資

不少人對壽險的印象，仍停留在「保費貴」、「條款複雜」的階段，其實近年不少保險公司都推出了更靈活、易入手的選擇，當中也包括一些針對年輕人或家庭而設的定期壽險計劃。以 FWD 富衛推出的 MyTerm Plus 自主保(升級版)定期保障計劃為例，計劃投保額高達HK$800萬¹，更有不同保障級別選擇。當中特等級別的總賠償額更可高達投保額的 300%²，即最高可達HK$ 2,400 萬。而且續保期間保費保證不變，即使面對買樓、結婚、生兒育女等重大人生轉變，受保人毋須核保³，即可加大保額。現時計劃正推出限時優惠，首年保費低至4折*，讓首次投保人士更加容易入手。

不論是父母欲保障子女，抑或夫婦為另一半著想，保障從來都不嫌多。作為精打細算的小資族，要留意的是保費低不代表保額低，重點在於如何選擇。每日供予串流平台享受視聽娛樂的費用，或小如一支飲品的價錢，低至$6^已可為家人預備一筆高達HK$800萬的身故保障金。意外無從預計，但規劃未來可隨時開始，選擇一份合適的定期人壽保險，不止是為自己做理財規劃，更是一種對家人的責任與承諾。在享受日常消費的同時，不妨也為未來留一點空間，畢竟，真正值得投資的，不只是眼前的娛樂，更是無形的安心與穩定。

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上述產品由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛人壽」）承保。上述產品資料不包括保單的完整條款及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及完整之條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱富衛網站、相關產品小冊子及保單條款。

^以實齡30歲非吸煙女性以年繳方式投保自主保(升級版)定期保障計劃—特等級別（續保年期10年及HK$800萬保額）之折後首年每日保費計算，保費均為四捨五入後最接近之數字。

*優惠受條款及細則約束。實際保費折扣請參考FWD網上保險平台優惠之條款及細則。以上保費均以港元計算。投保前，請確定您已明白相關產品的特點，並符合您的需要。

¹ 如被保人的下次生日年齡為 52至 66歲，則最⾼投保額為 HK$350萬。

² 假設被保人的投保額為HK$800萬，若被保人因特定事故而導致意外身故，富衛將支付a) 總投保額100%的身故權益＋ b) 總投保額100%的額外意外身故權益 + c) 總投保額100%的雙倍賠償權益，總賠償金額高達總投保額的300%，即HK$2,400萬。有關賠償需符合指定情況之身故，只適用於自主保(升級版) – 特等級別，詳情請參閱保單條款。

³ 自主保(升級版)定期保障計劃提供享悅人生增值保障選項，您可在被保人55歲(下次生日年齡) 或之前於重要人生里程碑增加投保額，例如結婚、子女誕生等，助您籌劃未來。享悅人生增值選項受制於當時我們適用的規定和程序，詳情請參閱保單條款。

⁴ 當自主保（升級版）生效時，如被保人經註冊專業醫生證明非常可能於12個月內身故，而此證明受富衛人壽接受，預支身故權益將支付予保單權益人。就每名被保人在所有富衛人壽發出的保單所支付的預支身故權益上限為HK$16,000,000。此權益一經向保單權益人支付，投保額及保費將相應調低。如投保額在支付預支身故權益後變為零，基本計劃（及享悅人生增值保障，如有）將會終止。預支身故權益在某些情況下將不適用，詳情請參閱不保事項及保單條款。

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（資料及相片又客戶提供）