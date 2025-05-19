2025 SS 亞洲體操俱樂部邀請賽 匯聚近千亞洲體操新星比併技藝

體操被喻為奧運比賽最具觀賞價值的項目之一，比賽揉合力量感、協調性和藝術性。研究指，兒童及青少年通過體操練習，有助培養正向價值觀，更能促進身心全面健康發展。



五月第一個週末，香港迎來亞洲多地年輕體操新星！今年SS亞洲體操俱樂部邀請賽匯聚近千位，十多個國家及地區、來自50間體操俱樂部的健兒參與是次比賽。是次比賽為各青少年體操健兒帶來了仿如奧運的國際比賽體驗，讓他們可以在三天的賽事中實踐所學，磨練技藝，累積大賽經驗，並與來自不同地區的同齡選手交流切磋，在友誼與比併技藝中共同成長。



賽事再臨伊館 參賽人數為歷年之最

由體育先鋒主辦的2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽，今年再度於伊利沙伯體育館舉行，盛況空前。今年比賽邀來香港、深圳、北京、西安、上海、廣州、新加坡、泰國、印尼，及菲律賓等十多個國家及地區，多達50間體操俱樂部參賽。比賽首日舉辦揭幕儀式，由中國香港體操總會主席馮世富教授、香港體操代表「跳馬王子」石偉雄、香港精英運動員協會副會長倪文玲，及體育先鋒總監及體操總教練鄺美芳主持比賽揭幕儀式，為一連三日亞洲體操比賽揭開序幕。

中國香港體操總會主席馮世富教授（左三）、香港體操代表「跳馬王子」石偉雄（左五）、香港精英運動員協會副會長倪文玲（左四），以及體育先鋒總監及體操總教練鄺美芳（中）在比賽首日主持揭幕儀式，為一連三天日亞洲體操比賽大戰揭開序幕

體操運動不僅是一項力臻完美、挑戰自己的運動，更可以是個豐富人生閱歷的舞台。鄺美芳致歡迎辭指：「希望比賽可以協助體操健兒定下目標，加強決心提升技術和自信心。勝不驕，敗不餒，要培養出超越自我的奮鬥精神，發揮個人的小宇宙，更上層樓。」她亦希望透過是次比賽讓學員感受仿如奧運的國際比賽體驗。她說：「每次的比賽經歷，都是將來成功的基石，衷心希望健兒們在體操和人生路上也繼續力求上進，追尋理想！」

馮世富教授（中）樂見香港再次舉辦大型比賽，為年輕體操健兒帶來國際化的比賽體驗。「跳馬王子」石偉雄（右）亦勉勵一眾運動員，指面對訓練和比賽要不怕艱辛，只要堅持目標，永不放棄，終可邁向成功。

馮世富教授亦樂見香港再次舉辦大型比賽，年輕體操健兒可以體驗國際化的比賽，拓闊眼界。他亦鼓勵運動員除了要把握比賽經驗，同時亦可以來自世界各地的選手建立友誼，為成長留下美好回憶。

「跳馬王子」石偉雄亦在首日比賽親臨會場為健兒們打氣，他指比賽提供良好平台讓運動員汲取經驗，交流及磨練技藝，一舉多得。他亦勉勵一眾運動員縱然面對挫折也要堅持信念，他說：「在比賽訓練以至是成長路上要不怕艱辛，只要堅持目標，永不放棄，終可邁向成功。」他期望，香港體操界可以舉辦更多大型國際比賽，讓更多年青運動員綻放光芒，促進體操運動發展。

倪文玲亦勉勵一眾體操健兒，她指運動員在比賽和人生路上縱然未必一帆風順，但希望運動員可以懷抱熱誠，堅持不懈追尋理想。

倪文玲亦在揭幕禮以自身經歷勉勵一眾體操健兒。她說：「運動員在比賽和人生路上縱然未必一帆風順，但我希望你們可以懷抱熱誠，堅持不懈追尋理想。」

展現體操熱情 成就明日之星

是次賽事屬分齡賽, 每組別均設男女子個人單項、全能及團體獎項。比賽項目包括：自由體操、跳箱、平衡木、高低槓、雙槓、鞍馬及彈床。各健兒可以與同齡選手競逐個人單項、 個人全能及團體獎項，充滿挑戰性。參賽者在賽場上綻放的努力拼搏的光采，選手們在不同的體操項目將體操展現出另一番的從容與自信，健兒們在舉手投足間盡顯非凡的自信。對年輕的選手來說，比賽不僅是技術上的較量，更讓他們建立友誼，學懂欣賞，在競爭中學習，茁壯成長。

在L3組勇奪個人全能第一名、自由體操第一名、高低槓第二名，來自菲律賓的Ma. Sophia Therese Angeles分享自己首次來港參加體操比賽，感覺新奇又刺激。Sophia說：「從未試過大型場館中比賽，雖然不免會有點緊張，但也是個畢生難忘的經歷。同時可以在比賽中認識到不少年齡與自己相近的選手，大開眼界。」Sophia媽媽對女兒的表現感到十分自豪，認為她可以表現出訓練的成果，未來有機會也希望可以帶女兒繼續參賽，繼續進步。

Ma. Sophia Therese Angeles（右）指自己首次來港參加體操比賽，是個畢生難忘的經歷。Sophia媽媽（左）未來也希望可以帶女兒繼續參賽，繼續進步。

在Pre-L1組獲自由體操第三名的鄧皓廷指，雖然只是短短接觸體操數個月，很開心有機會可以參與是次大型比賽，汲收經驗，很開心可以在家人和弟弟面前比賽，十分難忘。另外，在Pre-L1組獲彈床第三名的馬易緯表示，學習體操近一年首次參與大型比賽，感覺十分好玩，他又指可以在爸爸媽媽的面前比賽既緊張又興奮，參加比賽又可以收獲不同顏色的獎牌，充滿成功感。易緯的媽媽認為兒子參與比賽有助他提升對學習體操的興趣，來年有機會也繼續希望兒子可以繼續參賽，建立自信。

在Pre-L1組獲自由體操第三名的鄧皓廷（中）表示很開心有機會可以參與是次大型比賽

在Pre-L1組獲彈床第三名的馬易緯表示，參加比賽又可以收獲不同顏色的獎牌，讓他充滿成功感。

群策群力 推動體操發展

一連三日的2025 SS亞洲體操俱樂部邀請賽能夠順利舉行，體育先鋒總監及體操總教練鄺美芳再次感謝各贊助商的鼎力支持，包括：中國香港體操總會、香港精英運動員協會、信興集團、Panasonic、JVC、Refa、POCARI SWEAT、DOS、Milano、GYMNOVA、機能再生痛症健康集團、Queen Sophie Tarts、孖孖教室、MCM Event platform支持賽事。另外她亦感謝還有中國香港體操總會（馬鞍山體育館）借出體操器材及用具，各位義工、裁判、教練及工作人員。她期望未來可以繼續為香港舉辦更多國際體操比賽，培養新生代對體操的興趣，推動體操運動發展。

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