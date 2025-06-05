家長推薦線上學習課程！Sino-bus一對一真人互動　激發學習興趣

AI時代來臨，線上學習已成為教育新常態。但面對琳瑯滿目的線上學習平台，家長們該如何為孩子選擇最合適的呢？最近，不少家長群組都在熱烈討論一間主打一對一真人線上互動課程的教育科技公司——Sino-bus。聽說他們師資嚴謹、課程內容又能針對港澳學生度身定制，成功在競爭激烈的市場中突圍而出。到底Sino-bus有什麼獨特之處？立即為你拆解Sino-bus 四大賣點，助你為子女挑選最優質的線上學習體驗！



賣點一：一對一真人互動 開啟高效學習之旅

Sino-bus 的核心優勢在於其獨特的一對一真人線上實時互動教學模式。不同於傳統的錄播課程或大班線上授課，Sino-bus 堅持為每位學生配備專屬教師，進行一對一線上教學。這種模式確保了學生能夠得到充分的關注，教師可以根據學生的學習進度和特點調整教學內容和節奏，有效提高學習效率。

一對一教學讓教師更容易發現學生的學習弱點，教師可以根據學生的學習風格調整教學方法，讓學生更容易吸收知識。

賣點二：嚴選師資 經驗豐富且耐心溝通

師資力量是衡量教育機構質素的重要指標。Sino-bus 對於師資的選拔和培訓有著嚴格的標準。其教師團隊中，大學學歷佔比 100%，更有 20% 擁有碩士及以上學歷。所有教師均經過嚴格的篩選和考核，具備豐富的教學經驗和教學技巧。更重要的是，Sino-bus 致力於培養教師與學生擁有良好溝通，確保教師能有效地與學生互動，並根據學生的學習進度和特點調整教學方法，營造輕鬆愉快的學習氛圍。據Sino-bus的內部數據，有家長滿意度高達98%以上，也印證了其師資的優良品質！

Sino-bus深受家長歡迎，更獲得《香港01》的2024親子最愛生活品牌大獎。

賣點三：正規線上教育機構 值得信賴的學習夥伴

Sino-bus 是一家正規的線上教育機構，總部位於深圳，並在香港、新加坡、美國等多個國家和地區設有分公司，已在多國和地區註冊商標（Sino-bus），證照齊全。所有課件均為獨立研發，涵蓋中小學全科以及成人中文課程，體現了其在教育領域的專業性和投入。Sino-bus的學生遍布全球 30 多個國家，以及累計超過 30,000 名，也彰顯了其在線上教育市場的影響力。

賣點四：量身定制課程 滿足港澳學生學習需求

Sino-bus深耕港澳地區線上教育市場，課程設計充分考慮了香港教育的特色和學生的學習需求，以下中、英、數課程特色立即看：

英文課程：想讓孩子愛上英文，拓展國際視野？Sino-bus 英文課程與 Oxford、Longman 等主流教材同步，採用以學生為中心的客製化學習模式。Sino-bus注重英語應試教學，將文法重點拆解，配合大量的練習題，讓學生輕鬆學好文法，閱讀傳授高效解題技巧，寫作則採階梯式訓練。此外，課程更著重培養英語思維，從標題插圖激發預測到語篇整合強化歸納，全面提升學生的判斷推理和想像力。97% 的輔導提分率和 98% 的家長滿意度，就是最佳證明！

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中文課程 (K1-S3)：以香港教育局《中國語文教學指引》為依據，融合香港幾大主流教材（例如《我愛學語文》、《啟思中國語文》、《活學中國語文》等），提供涵蓋幼兒園至中三階段的中文補習課程，包括針對呈分試的考前定制課程以及全面提升班等。中學中文課程則專注於文言文、白話文和寫作的強化訓練。

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數學課程 (K1-P6)：特別參考了香港教育局文件和主流教材（例如《現代小學數學》、《小學數學新思維》等），並結合費曼教學法、雙向總結、精練等教學方法，幫助學生理解數學概念，提升數學思維能力。生活化的教學場景，結合遊戲，更能讓學生感受到數學的趣味性和實用性。

Sino-bus的數學課程讓孩子學以致用，感受數學的實用與趣味，讓數學變簡單，讓學習更有效！

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（資料及相片由客戶提供）