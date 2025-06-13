外傭完約｜即睇終止合約步驟及款項 代通知金/長期服務金/年假

外傭斷約｜不論是外傭完約或斷約，僱主及傭員應明確知悉雙方權益及保障。終止僱傭合約有既定步驟及相關款項，根據「標準僱傭合約」規定，傭主在終止僱傭合約（即解僱外傭）需給予對方一個月的書面通知或支付代通知金，同時亦要做足功課，以保障自己的權益。



根據「標準僱傭合約」的第10條規定，傭 主在終止僱傭合約時，需給予對方一個月的書面通知或代通知金，在合約屆滿前終止合約。不過，僱主在以下情況，可即時解僱外傭，而無須預先通知或給予代通知金：

1. 故意不服從僱主合法合理的命令

2. 行為不當

3. 欺詐、不忠實

4. 慣常疏忽職責

終止僱傭合約相關款項

在終止僱傭合約時，除了需按照情況給予代通知金外，亦需支付其他與終止僱傭合約相關的款項，通常包括：

1. 任何尚未發放的工資

2. 年假薪酬

僱主在終止外傭合約時，須向外傭支付年假薪酬，以代替其未發放的年假。此外，在每一個假期年（即外傭開始受僱後每12個月）內，如外傭已受僱滿3個月但不足12個月，亦可享有按比例的年假薪酬。

3. 遣散費或長期服務金

若外傭已連續為僱主工作不少於24個月，因裁員而遭解僱或不獲續約，僱主便須支付遣散費。

如外傭已連續為僱主工作不少於5年，非因犯嚴重過失或裁員而遭解僱或不獲續約，僱主便須支付長期服務金。

遣散費及長期服務金的計算方法：（月薪 × 2/3）× 可追溯的服務年資*

*不足一年的服務年期則按比例計算

4. 其他根據「標準僱傭合約」指定須支付外傭的款項

例如返回原居地的旅費、膳食及交通津貼等

提早終止外傭合約步驟

步驟一：準備終止合約通知書

確認提前終止合約後，需通知外傭並準備3份終止合約通知書，僱主和外傭各保留一份，另一份交至入境事務處。外傭需在合約終止後14天內離境。

步驟二：通知入境事務處

合約終止後7天內，僱主與外傭需透過網上、傳真或郵寄提交《終止外籍家庭傭工僱傭合約通知書》（ID 407E）至入境處。通知書需包括以下資料：

1. 簽證檔號及合約號碼

2. 僱主資料

3. 外傭資料

4. 合約終止日期及原因

5. 雙方簽名確認

步驟三：清算款項

按勞工條例計算並支付外傭應得的薪金、假期補償及其他相關金額。

步驟四：安排單程機票

僱主需為外傭購買單程回原居地的機票，並確認離港日期和目的地。

如有需要，外傭可向入境事務處處長申請延期留港。在外傭自願留港期間，僱主無須給予對方津貼。

如何保障雙方權益？

終止合約的過程中，僱主需計算清楚外傭應享有的權益。不過，當中所涉及的項目繁多，若僱主想確保有支付到足夠的金額予外傭，以及做齊所有步驟，可向僱傭中心作中介者，以代為處理終止合約手續。中介公司會幫忙處理機票、計算僱主需支付的相關款項以及制定現金交易確認信。不過需支付中介費。此費用視中介公司而定。

同時，在僱主和外傭商談時，一般建議有第三方在場作證。而中介公司在處理終止合約手續的過程會全程錄影，直到雙方確認提前中止合約，以保障雙方權益，確保一切合法順利。

如有需要，僱主可向外傭的前僱主致電，以詢問前僱主終止僱傭合約的原因。不過，需留意在詢問時謹記要尊重外傭的隱私。