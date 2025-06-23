「麥麥遊學造型創作比賽2025」小朋友一齊解鎖麥麥澳門遊學之旅！

你認識澳門旅遊吉祥物麥麥嗎？這隻可愛的黑臉琵鷺，戴著探路者帽子，手提著提燈，穿梭在澳門的大街小巷，向世界展示著澳門的魅力。現在，她需要你的幫助，開啟一段全新的澳門遊學之旅！「麥麥遊學造型創作比賽2025」正式啟動！由澳門旅遊局和《香港01》旗下「01親子」聯手舉辦，這次比賽邀請所有充滿創意的幼稚園至小學的香港學生，為麥麥設計獨特的遊學造型！



想像一下，麥麥漫步在「澳門歷史城區」，穿梭於大三巴牌坊、媽閣廟等世界遺產之間；她品嚐著澳門的特色美食，從葡撻的香甜到豬扒包的誘人；她探索著路環的自然風光，感受著黑沙海灘的獨特魅力；她流連於澳門的博物館，感受著歷史的厚重……

你想讓麥麥以怎樣的造型出現在這些場景中呢？是充滿歷史感的，還是充滿現代氣息的？還是活潑可愛的？

無論你想像中的麥麥是什麼樣子，現在就是你展現才華的時刻！拿起你的畫筆，讓你的創意在澳門綻放！

這次比賽，麥麥準備了四大主題等你來挑戰：

•「澳門創意城市美食之都」（幼兒組 K1-K3）：澳門被聯合國教科文組織評為「創意城市美食之都」，充滿了令人垂涎欲滴的美食！在這個主題下，幼兒組的小朋友們可以用色彩描繪出麥麥品嚐美食的幸福模樣，讓她化身為“食神麥麥”，帶領大家一起探索澳門的美食之旅！

•「澳門的博物館」（初小組 小一至小二）：澳門的博物館裡，藏著許多奇妙的故事！讓麥麥帶你穿越時空，探索歷史的奧秘！初小組的小朋友們，可以為麥麥設計博物館主題的造型，讓她成為博物館的小小導遊！

•「澳門的自然生態」（中小組 小三至小四）：路環的黑沙海灘、澳門的濕地……澳門的自然風光同樣令人心曠神怡！中小組的小朋友們，可以讓麥麥化身為自然探險家，帶領大家一起探索澳門的自然之美！

•「澳門世界遺產」（高小組 小五至小六）：大三巴牌坊、媽閣廟……澳門的世界遺產，訴說著不同的文化、藝術。高小組的小朋友們，可以為麥麥設計具有歷史感的造型，讓她化身為世界遺產的守護者！

是次參與，除了贏得比賽的榮譽，更有機會更深入地了解澳門，發現這座城市的無限魅力！

各位爸爸媽媽，別再猶豫了！截止日期是2025年7月14日，趕快為子女報名參加吧！詳情請瀏覽「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁。 讓小朋友的創意，為麥麥的澳門遊學之旅增添色彩！

（資料及相片由客戶提供）