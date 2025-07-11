書展2025｜成績upgrade神隊友 入讀心儀學校靠AI配對揀啱補充練習

暑假又到，一年一度的香港書展又成為家長們的焦點。對許多家長來說，逛書展不只是家庭活動，更重要的任務是為子女搜羅新學年的補充練習，為升學鋪路。坊間補充練習琳瑯滿目，家長們總希望為孩子找到神級教材，但往往買得越多，孩子壓力越大，效果卻未如人意。即睇下文，教大家選對補充練習，成為孩子考入心儀學校的最強助攻！



成績專家解碼 98%學校選用的致勝關鍵

要在學業上突圍而出，盲目使用題海戰術早已不合時宜，取而代之的是針對性強化。在云云的教材品牌中，樂思教育出版（樂思）無疑是家長們最熟悉的名字。作為深耕香港教育超過25年的「提升成績專家」，憑藉對本地課程的透徹理解，樂思出版的教材已連續16年蟬聯全港銷量No.1*，更獲得超過98%^官津及直資小學選用，代表樂思的教材內容與學校的教學進度及課程的吻合度極高，獲大部分學校的信賴。家長為子女選擇樂思的補充練習，能讓校內學習與家中温習無縫銜接，大大提升學習效率。

告別大海撈針 AI智能分析學校書單 挑選最適合補充練習

「我的孩子數學應用題較弱，應該買哪一本？」「學校用的英文教科書是這個版本，哪一本補充練習最配合？」面對數百款不同主題、不同深淺的練習，家長究竟要如何選擇最適合子女的補充練習呢？樂思針對這問題，推出了革命性的「AI小學選書易」系統，徹底改變了家長選購補充練習的模式。這個系統建基於一個龐大的數據庫，全面分析了全港小學的最新書單。家長不再需要大海撈針，只需簡單三步：揀選地區、學校及子女就讀的班級，AI系統便會即時根據該校所使用的教科書版本，詳細地列出最合適的補充練習清單。

在競爭激烈的升學路上，為孩子選擇適合的學習夥伴，遠比無止境的操練來得重要。這個度身訂造的書單建議，能幫助孩子建立穩固的知識基礎，無論在應對校內測考，以至關鍵的呈分試時，定必更具信心，與心儀的中學的距離也更近一步。

線上線下書展起動 入手最佳時機

適逢暑假前夕，樂思的年度網上書展已經率先啟航，而萬眾期待的香港書展亦即將舉行，為家長提供了線上線下無縫連接的購物體驗。無論是網上書展還是親臨會展，樂思都推出了極具吸引力的優惠，部分精選補充練習更低至$20一本，價格非常實惠；而書展攤位將推出不同的產品優惠，樂思家長會會員更專享購物禮遇！家長可以安坐家中，先利用「AI小學選書易」系統制定好個人化的購物清單，再趁著書展的優惠一次過購入，既省時又省錢。

香港書展2025

日期：2025年7月16日至7月22日

地點：香港會議展覽中心

「樂思」攤位位置：

樂思Pan Lloyds︰3樓展覽廳3E-A02、3E-A12、3E-A22攤位

躍思JumpStart︰3樓展覽廳3B-C16攤位

網上書展中小學產品推介：

樂思年度網上書展

日期：即日至8月10日

網址：https://ppparentsclub.plgroup.hk/product-category/年度網上書展2025/?orderby2=popularity

獨家優惠：購物滿HK$500，輸入優惠碼「BF25HK01」即減$10

網上書展購物優惠層層疊：

*No.1：根據顧問公司2024年香港小學補充練習書局調查報告

^98%：根據顧問公司2024-2025年香港官立、津貼及直資小學書單抽查報告

(資料及相片由客戶提供)