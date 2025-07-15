書展2025｜獨家門票$9起+免費再進場方法｜附5大亮點+3大進場優惠

書展2025｜一年一度的書展又到啦！香港書展將於2025年7月16至22日，一連7日於灣仔會展中心舉行。今年書展以「飲食文化 • 未來生活」為年度主題，涵蓋世界各地知名作家的講座、多元文化活動及焦點展區「世界文化藝術廊」，與大眾從香港閱讀世界。《01親子》為大家整合了購票攻略及精選5大亮點，更有獨家優惠，預先購票不容錯過！



書展7.16開鑼 獨家門票$9起

第35屆香港書展2025 是匯聚出版商、作家與讀者，推廣閱讀文化的年度盛事。今年書展以「飲食文化 • 未來生活」為年度主題，涵蓋世界各地知名作家的講座、多元文化活動及焦點展區「世界文化藝術廊」，與大眾從香港閱讀世界。

香港書展2025

展覽日期：2025年7月16至22日 (星期三至星期二)

展出地點：香港會議展覽中心

時間：7月16至21日 - 上午10時至晚上10時；7月22日 - 上午9時至下午5時



免費再進場優惠

凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月16或17日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月18-20日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月21日（星期一）晚上7時後

入場門票：成人(HK$30) 、小童(HK$10)

“三五知己”套票限量發售

今年書展推出了限量500套“三五知己”套票，以三張門票價錢即可五人同行入場，購買此優惠票人士於香港書展 2025 舉行期間(7月16-22日)，可五人同時進場一次。

香港書展35屆限定票：HK$90（原價$150)

電子超級書迷證 無限次進出會場

持證人士於香港書展2025 舉行期間(7月16-22日)可無限次以特別通道進入會場。

電子超級書迷證：HK$88

書展5大亮點

【1】 特別優惠｜1990年出生免費入場｜換領精美禮品

今年書展踏入第35屆，為鼓勵市民及遊客與三五知己進場，特別推出優惠：

1. 1990年出生人士免費入場

與書展同年，即凡於1990年出生的人士在書展現場出示有效身份證明文件即可免費入場。

2.「三五知己」優惠套票

以三張正價書展門票價錢可以五人同行入場。立即購票

3. 消費換領獎賞

書展消費滿港幣500元並到指定換領地點出示購物單據，即有機會換領書展35屆限量紀念版布袋乙個及精美禮品乙份。先到先得，換完即止。

【2】 世界文化藝術廊｜AI技術｜量身推薦書籍

今年書展設立焦點展區「世界文化藝術廊」，將現場打造成匯聚各地文化的食府。當中包括《靈感之源：文化盛宴》，八位藝術家各自精選五件多樣化的展品，更有《互動體驗：用餐性格學》，透過完成問卷獲得量身推薦的相關書籍，以及《AI視覺體驗：用餐性格的場景化呈現》，透過AI技術，生成八種不同場景的視覺影像，將抽象的用餐性格轉化為具體的視覺體驗。

【3】 旅遊專區｜日本｜台灣｜泰國

今年書展新增了旅遊專區，將聯同鹿兒島、靜岡和岩手等17個日本縣市參展，同時將介紹地道特色零食。專區另設台灣館和泰國館，讓大家體驗異地風情！

【4】零食世界

在書展購買到心儀的書本後，持票人士可憑同一門票同日參觀零食世界。展場上的各地零食手信包羅萬有，網羅環球特色小食及人氣零食，獻上來自世界各地的直送美食，讓入場人士來一趟不同地方的味覺體驗之旅。

（圖片來源：香港貿發局香港書展）

【5】香港運動消閒博覽

持票人士可憑同一門票同日參觀香港運動消閒博覽，展場上網羅精選運動產品，購物休閒集於一身！匯聚多款運動、消閒產品及體驗，現場更設有多項免費試玩活動，為參觀人士帶來採購運動休閒用品和體驗嶄新活動的新穎選擇。