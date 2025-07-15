書展2025｜一齊嚟金管局書展攤位 學防騙KO「嗱喳蕉」

暑假炎炎，年度親子盛事香港書展又來了！家長們除了為孩子搜羅心儀讀物，更不容錯過各種寓教育於娛樂的活動。今年，香港金融管理局（金管局）再度於書展設立攤位，並以「$mart理財+防騙」為主題，精心設計了一系列圍繞防騙資訊的互動遊戲，旨在幫助家長與孩子一同築起防騙防火牆，絕對是今年書展必到的親子熱點！



小心！可愛背後可能是騙徒「嗱喳蕉」

在這個資訊爆炸的時代，網絡騙案無孔不入，騙徒手法更是層出不窮。為了讓公眾對各式騙局提高警覺，金管局將「百變騙徒」形象化為一個全新的角色「嗱喳蕉」。

「嗱喳蕉」是一隻披着善良可愛外衣的香蕉，專門偽冒不同身份，用花言巧語誘騙市民按下虛假連結。一旦得逞，它便會立即露出猙獰的真面目，盜取你的個人資料和金錢，帶來慘重損失。為了打擊「嗱喳蕉」，今年的金管局攤位將化身成防騙學堂，讓一家大小透過刺激好玩的互動遊戲，齊齊學習防騙知識和精明理財。

第一關：眼明手快！齊齊識破「嗱喳蕉」圈套

想知道「嗱喳蕉」懂多少分身術？這個遊戲絕對能滿足你的好奇心，同時大大提升你對騙徒的警覺性！「嗱喳蕉」在遊戲中會以十二種不同的偽冒身份現身，例如偽冒執法人員、虛擬網上情人、假網購平台職員，甚至是假冒律師等。

遊戲開始後，這十二個身份的按鈕會隨機閃亮，參加者需要眼明手快，在亮燈時迅速按下，代表成功識破其偽冒身份。整個過程緊張刺激，參加者必須在短短30秒內成功識破10個「嗱喳蕉」的偽冒身份，才算完成任務！這個遊戲不僅考驗反應，更能在玩樂中讓小朋友認清騙徒的常用伎倆，建立第一道防線。

第二關：精準射擊！化身「詐騙狙擊手」

當你和孩子收到疑似詐騙的訊息時，應該如何應對？是驚慌失措，還是冷靜處理？「詐騙狙擊手」這個遊戲，正是為此而設。

參加者會先在現場抽出一個模擬的詐騙短訊，模擬現實生活中可能會遇到的情況。接着，你需要化身為神槍手，拿起雷射槍，瞄準並射擊你認為正確的應對選項，讓大小朋友都明白在收到可疑訊息時應如何處理！

書展限定！必搶超萌「嗱喳蕉」隨身包

成功挑戰攤位遊戲後，當然有機會贏取豐富獎品！今年最矚目的驚喜紀念品，非首次面世的限量版「嗱喳蕉」隨身包莫屬。這個隨身包設計極具心思，表面看是一隻捧着愛心的可愛香蕉公仔，讓人愛不釋手。然而，玄機就藏在背後印有「假Link當真」的拉鏈裏。當拉開拉鏈，就如同按下了詐騙連結，隨即見到「嗱喳蕉」在得逞後張牙舞爪的邪惡真面目！這個設計巧妙地比喻了網絡連結的潛在危險，提醒大家慎防「撳Link中『蕉』」！想把它帶回家，就要快點來挑戰遊戲了！

同場加映：獲獎理財桌遊試玩體驗

除了刺激的防騙遊戲，金管局攤位亦設有廣受歡迎的原創理財桌上遊戲《$mart理財321》試玩區。《$mart理財321》在2023年推出即榮獲多個國際設計及教學工具獎項，深受老師、家長和小朋友的喜愛！這款遊戲讓玩家在模擬的社會場景中，學習分辨「需要」和「想要」、善用儲蓄、認識不同支付工具及網絡安全意識等重要理財概念。所以，這副桌遊可考慮作為小學「常識科」和初中「公文、經濟與社會科」有關理財教育的活動之一。此外，現場亦有機會贏取《$mart理財321》或全港首副以綠色金融為主題的《企業綠化大變身》桌上遊戲，帶回家與親友邊玩邊學！《企業綠化大變身》的玩家將化身為企業管理者，學習如何透過發行綠色債券等方式集資，推動企業轉型為低碳模式，為地球可持續發展出一分力。

金管局的書展攤位可試玩大受歡迎的《$mart理財321》桌遊。

金管局「$mart理財+防騙」攤位詳情：

地點：香港會議展覽中心3樓兒童天地3B-B02

日期：2025年7月16至22日（星期三至星期二）

時間：

7月16至21日（星期三至一）：上午10時至晚上10時

7月22日（星期二）：上午9時至下午5時

（資料及相片由客戶提供）