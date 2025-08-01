告別昂貴IP授權！香港BB品牌靠AI自製『IP宇宙』中小企轉型出路

「我想對所有正處於轉型期的中小企老闆們講一句：勇敢踏出第一步。不要害怕被AI取代，反而應該思考如何利用AI幫團隊釋放更多創造力、提升工作效率？」這番話，出自本地嬰兒用品品牌CHUBEES的創辦人Hugo Cho。在傳統行業掙扎求存的今天，他親身投入AI技術的浪潮，為品牌創造出一個『IP宇宙』，他的經歷，或許能為正在十字路口徘徊的中小企帶來一點啟發。



從新手爸爸到品牌創辦人 憂太似淘寶貨

CHUBEES的故事，始於2016年一個非常簡單的契機。「一對龍鳳胎出生，作為新手爸媽，自然特別關注BB用品。」Hugo回憶道。他發現市面上的產品要不質素參差，含有可能誘發濕疹的螢光增白劑，要不就是價格高昂，讓普通家庭難以負擔。於是，一個自家研發、親自把關的念頭油然而生。

CHUBEES的產品不多，和尚袍、安撫巾，每一件都由自己孩子親身試用、精挑細選後才敢推出市場。多年來默默耕耘，累積了一群真心支持的家長熟客。然而，挑戰隨之而來，品牌早期產品上的圖案，大多使用現成圖庫或委託設計師創作，他坦言：「我們最擔心圖案看上去太『淘寶』，缺乏品牌獨特性。」

從零開始學AI 品牌首個原創角色IP誕生

2025年，AI技術日漸普及，創辦人抓住時機，扭轉了品牌的發展瓶頸。他花了三個多月報讀課程，親自學習各種AI工具。「原本只想簡單用作生成單張上的小插圖，後來發現AI的潛力遠超想像，竟然可以建立出屬於自己品牌的原創角色IP！」於是，他花了幾星期深入研究，從零開始，慢慢構思出CHUBEES宇宙的第一套角色，為品牌掀開全新一頁。

這個過程並非單純的「一鍵生成」。為了讓角色能準確傳達品牌「溫柔守護、純淨無害」的核心價值，他先在ChatGPT裡訓練出專屬品牌的GPT，處理角色背景與設定。最初構思的3位動物老師和10位小動物學生，在AI的協助下，不只擁有了鮮明的外貌和性格，甚至連角色之間的互動關係，如「牛仔Lily和貓頭鷹Lala是好朋友」，都設定得有紋有路。AI更主動建議擴展世界觀，加入「彩虹課室」等場景，讓整個IP變得有血有肉。創辦人形容，AI更像一個創作拍檔，幫助他將品牌形象一步步豐富起來。

中小企的逆襲 IP創作不再大企業專利

傳統上，要建立一個完整的IP角色系列，需要投入龐大的設計和市場推廣成本，對中小企而言幾乎是遙不可及的夢想。但AI的出現，徹底改變了這個遊戲規則。「我相信，未來會有更多對市場觸覺敏銳、有創意思維的人，能夠以極低門檻參與IP創作。競爭的重點將不再只是財力，而是有沒有獨到眼光、能否緊貼文化潮流，打造出貼地又有共鳴的角色內容。」

他認為，這對中小企而言，無疑是一場翻轉性的機會。CHUBEES正逐步將這些自家原創角色融入產品，取代過去的「罐頭圖案」，並計劃推出印有IP角色的安撫巾，讓產品自己「說故事」，承載更多溫暖的情感。面對AI帶來的版權風險和風格同質化的憂慮，他認為關鍵在於「有策略地用AI」，如果只靠主流風格或者現成 Prompt搬字過紙，創造出來的角色會變得毫無辨識度。「主動控制圖像風格、顏色配搭，在整合角色性格、場景設定，甚至每個角色之間的關係發展出明確架構，才能令 IP 有生命、有情感、有獨特個性。」

不只賣毛巾 更是陪伴家庭成長的朋友

「第一次為人父母，從最基本的餵奶換片，到照顧寶寶的身心發展，全都是重新學習的歷程。我希望CHUBEES的角色和故事，可以成為家長在育兒旅程中的一份力量，陪伴他們一同經歷、一同成長。」為此，他們計劃發展YouTube頻道，製作兒歌、睡前故事等親子內容，讓角色走進更多家庭日常。

這個夏天，CHUBEES將帶著這份初心與全新的角色IP，與各位父母見面，不妨到荷花嬰兒用品展，為寶寶選購安全優質的貼身用品，聽聽這位本地爸爸的創業故事。

荷花展「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

日期：即日至8月3日

地點： 香港會議展覽中心 Hall 1

CHUBEES攤位：P09, P10, P11, P14, P15, P16

(資料及相片由客戶提供)