老婆主動上繳收入是福是禍？　網民分享經歷揭太太才是最終贏家…

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-23 17:07

編按：夫妻之間儲有私己錢不是甚麼新奇事，偏偏有位人妻卻選擇將賺到的錢的交給丈夫管理，對那丈夫來說，究竟是幸福還是不幸的開端呢？

人妻主動上繳收入，竟是另類理財高法？（按圖了解）

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社員 阿柴（化名）發表於爆怨公社：

#朋友都羨慕我老婆賺錢都上繳給我

#老婆的朋友都說我老婆笨把錢給我

最開始當我聽到我老婆說：「老公，看你賺錢那麼辛苦，我不想你那麼辛苦，以後我賺的錢都拿給你用在家裡的支出，家裡的經濟大權都給你負責！」

#我聽到後感動得七天七夜

#兄弟知道後羨慕我娶了好老婆

我問我老婆說：「老婆，妳就不怕我身上有錢以後，外面找別的女生嗎？！」

我老婆聽了哈哈大笑流着眼淚，看了我滿臉問號才說：「不怕啊，你長那麼醜，連小孩都能嚇哭，除了我，別的女生看到都被你嚇跑了！」

（我聽了後臉黑的不能更黑了⋯⋯）

看到我快爆走了才說：「好啦！別生氣，其實從我看到你的第一眼就看出你是一個好人，而且我比較笨數學又不好，對錢比較沒有概念，你比較聰明，所以交給你理財就好！」

至此之後，至今…

老公我要買衣服～用我的錢

老公我要買鞋子～用我的錢

老公拿錢給爸爸媽媽家用～用我的錢

老公走～吃火鍋去～用我的錢

老公我們每個月存多少錢～用我的錢

老公我要保什麼保險～用我的錢

老公我xxxxxxxxxxxx~用我的錢

#我敢說不行嗎？

#每個夜深人靜時

#我都跟我自己說

#我還是太大意了

【社員表示】

•老婆很聰明啊。想想以前的狀態，老公賺的不夠養家，老婆自己倒貼還要被駡敗家。真心覺得各位女孩子都要學起來。

•老婆好聰明我也是一概不管錢，管花就好

•你很好了至少你老婆的錢還有上繳，我賺的老公叫我自己存，其他一切花費都老公出機車沒油老公幫我加，錢包沒錢老公幫我放，零食飲料沒了老公幫我補，卡費帳單電話費一切老公拿去繳，老公數學比我好，我也很放心將帳交給他管理

•跟我一樣的苦主，我的皮夾就是老婆的提款機，不用插卡，不用按密碼，多方便

•原來老婆才是數學天才 哈哈哈

•大家都說我笨，都把錢給老公管，但出門或網路購買東西，我都會：“老公埋單”

•老婆高招!!管錢真的不輕鬆哪~~~

•老婆另類投資法

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