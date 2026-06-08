小朋友幾歲可以吃朱古力？6歲以下要避免 減低亢奮/影響鈣質吸收

小朋友可以吃朱古力嗎？小朋友食太多朱古力會點？其實，幼兒階段要注意咖啡因及糖分攝取，一般建議2歲前禁絕食朱古力，6歲以下極少量嘗試或揀優質朱古力。如選擇不當或隨心食，隨時導致亢奮、不易入睡，甚至影響鈣質吸收。



很多家長都會以糖果、朱古力作為獎勵，或引導小朋友做後續某些行為。但小朋友代謝能力且神經系統未發育成熟，盡量避免食用朱古力。雖然黑朱古力較為低糖，但就糖份、精緻糖比例、咖啡因等因素，其實6歲以下要盡量避免食用。

朱古力咖啡因含量

70%以上黑朱古力雖然有抗氧化成分，同時含有咖啡因。當黑朱古力的可可含量愈高，咖啡因就愈濃。而濃度高的咖啡因，會刺激小朋友中樞神經，導致躁動、焦慮、睡眠品質下降及影響鈣質吸收等問題。

咖啡因影響長高

美國兒科學會 (AAP) 曾建議 12 歲以下不應攝取咖啡因，因為小朋友神經系統與骨骼仍處於黃金發育期，並對咖啡因的耐受性低，容易出現失眠、心悸、焦躁等副作用。

首先，咖啡因會導致鈣質從尿液中流失，引發骨密度不足、影響骨骼健康。其次，咖啡因是中樞神經刺激物，若小朋友接觸過量咖啡因，影響睡眠品質，而一般建議的睡眠時間正正是生長激素分泌的黃金時段。受干擾之下，無形中影響小朋友長高問題。

咖啡因攝取標準：美國兒科學會 (AAP) 建議 12 歲以下不應攝取咖啡因

幾多歲先可以接觸咖啡因？

0至2歲：禁絕接觸

2至6歲：極少量，並要選擇高質量、低鉛的純黑朱古力

6歲以上：每日上限 20g 左右，但應避免每日食用。建議下午後不吃，避免出現亢奮或影響睡眠情況出現

含咖啡因的飲品與食物

1. 咖啡

2. 茶飲：紅茶、綠茶、烏龍茶、奶茶等手搖（尤其是高茶基底的飲品）

3. 可樂：一罐 330ml 的可樂約 30至40 毫克咖啡因

4. 朱古力與可可飲品：黑朱古力、熱朱古力、朱古力蛋糕等

吃朱古力兩大注意位

1. 重金屬危機

根據《Consumer Reports》的測試，很多品牌的黑朱古力均被被驗出鉛（Lead）、鎘（Cadmium）超標 ，如小朋友誤食，可能損害神經系統發展。

2. 精緻糖陷阱

黑朱古力成份中，可能有部份為精製糖，或增加肥胖及蛀牙風險

其實，選擇可可含量較高（70%-85%）且成分單純的黑朱古力，糖分較低同時，同樣能避免影響小朋友發育。