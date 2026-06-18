教育局停課｜天文台黑雨紅雨颱風襲港 幼稚園小學停課安排指引

惡劣天氣停課指引｜香港已經開始踏入颱風及暴雨季節，早在6月8日已經發出香港今年第一個黑雨警告。當天文台發出黃雨、紅雨、黑雨警告信號或颱風風球時，香港家長即將進入緊張狀態，時常留天氣最新情況同時，亦要留時懸掛或除下信號時間。究竟幼稚園及小學在甚麼情況下需要即時停課？如果小朋友正身處學校，家長又應否立刻趕去接送？本報針對教育局的官方指引，釐清黑雨紅雨及颱風襲港時的停課安排。



天文台今午（18日）12時10分發生紅色暴雨警告，教育局隨即宣布源於紅色暴雨警告信號現正生效，下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

黃色暴雨警告安排

所有學校都正常上課，除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。

紅色、黑色暴雨警告停課安排

- 上午5:30至上午8:00發出 :

上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

- 上午8:00至上午10:30發出：

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

- 上午10:30至下午1:00發出：

下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。

- 下午 1:00 或以後發出：

所有學校均應繼續上課，直至正常放學時間，並在安全情況下讓學生回家。

紅雨、黑雨生效時上學指引

- 未離家上學：

學生應留在家中

- 上學途中：

家長及學生宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

- 已抵達學校：

學生應留在校內，直至情況安全才回家。學校將保持校舍開放直至正常放學時間為止，並實施應變措施，包括安排人手照顧已返抵學校的學生，家長無需急於前往學校接回子女。

其他注意事項：

- 家長及學生在暴雨期間應留意電台、電視台有關學校及公開考試的公布。

- 如天氣、道路或交通情況惡劣，家長可自行決定應否讓子女上學。

- 對於因惡劣天氣影響而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。

- 校車司機應留意電台公布有關暴雨的最新消息，除非前面路面或交通情況不許可，否則應確保接載學生到安全地方(通常為就讀的學校)。

上學後才改發紅雨黑雨，應該即刻到校接走仔女嗎？ 不應立即到校接回子女！當天文台於上學課堂途中突然改發紅雨或黑雨信號時，學校必須繼續開放，且教職員需看管學生並進行室內活動。除非環境有即時危險，否則家長應讓子女留在校內安全位置。

颱風信號（3號或以上風球）生效時停課安排

根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均停課；如信號發出時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

1號熱帶氣旋警告：除非教育局另行通知，否則所有學校均應照常上課。

3號熱帶氣旋警告：幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課；小學及中學照常上課。

8號預警/8號或以上熱帶氣旋警告：所有學校（包括幼稚園、小學、中學）一律停課。

颱風信號（3號或以上風球）生效時上學指引

三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課：

- 上午5:30前發出 :

上午校及全日制學校應恢復上課

- 上午10:30前發出 :

下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。