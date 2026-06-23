01親子最愛生活品牌大獎｜品牌招募 助企業精準觸及本地家庭

由於現今市場上針對親子的產品與教育服務日趨多元，家長在規劃子女發展時，需要做足資料蒐集，面對五花八門的選擇，單憑一般的廣告宣傳，未能完全打入家長的心水清單。家長為子女安排親子活動或尋找教育支援時，具備公信力的客觀指標，是他們下決定的關鍵參考。透過參與具認受性的評選，品牌更能有效向大眾展示其真實價值與服務質素。



《香港01》「01親子」頻道舉辦「01親子最愛生活品牌大獎」旨在發掘並表彰提供優質、創新的產品或服務及實踐社會責任的品牌，為下一代打造一個充滿啟發與愛的成長空間。活動至今已邁入第 6 屆，過去 5 年間，已經頒發累計超過110個獎項給優質親子品牌，成功為眾多優質親子品牌提供卓越的平台曝光機會，吸引潛在客戶。第 6 屆遴選現已正式展開，各優秀品牌把握機會報名參選，提您的優質服務精準觸及目標客群，將品牌實力轉化為實質客源！

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客觀公正與全方位評選

為確保評審結果客觀且具備公信力，得獎品牌由公眾投票（佔 60%）及編輯部投票（佔 40%）共同選出。大獎涵蓋8大範疇，全面覆蓋親子生活的各個層面。

1. 優質學前教育品牌

2. 優質教育機構

3. 優質興趣拓展品牌

4. 優質玩具教材品牌

5. 優質營養成長品牌

6. 優質家庭樂品牌

7. 優質正向社會關愛品牌

8. 優質生活品牌

品牌獲獎優勢

建立品牌權威：得獎品牌由讀者與專業編輯共同選出，為產品/服務提供具說服力的品質認證，提升家長信任度。

精準觸及客群：得獎企業將獲得《香港01》平台宣傳機會，直接觸及關注育兒、教育、親子娛樂的家長群。

彰顯業界實力：突顯品牌在促進兒童發展及支援父母上的實質貢獻。

透過參與「01親子最愛生活品牌大獎」，品牌能有效向讀者展示其優質的產品及服務，精準觸及本地家庭群體，更能鞏固在親子市場的定位，現誠邀各品牌踴躍參加遴選。

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報名日期：由即日起至8月上旬