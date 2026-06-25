週末好去處｜九龍城啟德最新壁畫牆 各界聯手化變電站為藝術品

週末啟德又有全新文青打卡好去處！向來致力推動社區連繫及可持續發展的中電，為慶祝成立 125周年，特別美化位於啟德發展區毗鄰中電新總部的承啟道變電站。今次特別邀請了不同界別人士及當區青年人，將原本平凡的九龍城啟德承啟道變電站外牆，變成一幅滿載社區歷史與未來低碳生活的超巨型繽紛壁畫，成為東九龍最新的街頭藝術打卡地標！



獅子山下的時空交錯與未來願景

• 新舊地標交織：畫面刻劃了昔日啟德機場的飛機掠影、中電工人鋪電纜情景、歷史建築「中電鐘樓文化館」，以及今日的啟德發展區。

• 綠色未來密碼：畫作中巧妙嵌入了電動車、低空經濟及再生能源設施等元素，以活潑的色彩展現香港未來的可持續生活藍圖。

中電為慶祝成立125周年，特別美化位於啟德發展區毗鄰中電新總部的承啟道變電站。

中電特別邀請了不同界別人士及當區青年人，將原本平凡的九龍城啟德承啟道變電站外牆，變成一幅滿載社區歷史與未來低碳生活的超巨型繽紛壁畫。

60+跨族裔與特殊學校學生共創藝術

面對面積廣闊的外牆，藝術家團隊創新地引入VR技術，戴上智能眼鏡精準刻劃壁畫線條。

面對面積廣闊的外牆，藝術家團隊創新地引入VR技術，戴上智能眼鏡精準刻劃壁畫線條。

學生們接棒親手為社區外牆塗上繽紛色彩，並在過程中學習再生能源知識，令這座社區藝術牆，更添一層溫暖的社會意義。

為拉近社區凝聚力，中電早前特別舉辦工作坊，邀請了60多位來自九龍城區的保良局本地及少數族裔中學生，聯同特殊學校的學生一同發揮創意。面對面積廣闊的外牆，藝術家團隊創新地引入VR技術，戴上智能眼鏡精準刻劃壁畫線條。隨後，學生們接棒親手為社區外牆塗上繽紛色彩，並在過程中學習再生能源知識，令這座社區藝術牆，更添一層溫暖的社會意義。

延伸全港：125個美化配電箱化身城市打卡點

包括啟德的巨型壁畫，中電已美化了共11個變電站及125個配電箱，遍布中電供電地區，為市民的日常出行帶來驚喜的打卡位。

中電最新壁畫打卡牆資訊：

地點：九龍啟德承啟道34號承啟道變電站（鄰近啟德發展區）

費用：全免（外牆全天候開放參觀及拍照）