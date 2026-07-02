保良局方王錦全幼稚園五感學端午　幼兒實景摸龍頭動手划槳玩水

將軍澳區幼稚園｜每逢端午節，幼稚園多數會安排小朋友食糭或做手工應節。不過，油塘保良局方王錦全幼稚園今年就搞新意思，將大型水池直接搬入校園，讓小朋友手執船槳親身體驗「划龍舟」！《香港01》特意到校專訪校長戴嘉雯及負責籌備的徐嘉俊主任，深入了解這項破格活動背後的教學心思，以及學校如何透過體驗式學習推動關愛共融文化。



今年端午節，油塘保良局方王錦全幼稚園將大型水池直接搬入校園，讓小朋友手執船槳親身體驗「划龍舟」。（受訪者提供）

聆聽童心促成破格體驗式學習

保良局方王錦全幼稚園有超過一半的學生為非華語學童，校方一直極為重視關愛與共融的校園文化。戴校長表示，老師平日會透過細心觀察，以友善方式與小朋友溝通，鼓勵他們表達自己的想法與需要，「我哋學校一直好強調兒童為本，鼓勵小朋友表達自己嘅諗法」。

戴校長說，今次活動的靈感正正源於日常與學生的對話，「當我哋同小朋友提及過端午節呢個話題嘅時候，小朋友就提及過『龍舟』，好想試下點樣玩喎！」。考慮到 K1 年紀的幼兒尚小，未必適合親身到沙田城門河體驗真實的划龍舟，校方決定將學生的興趣轉化為校內的實景體驗。

學校引進坊間專業的幼兒活動到校服務，在校內設置大型水池，讓不同能力和性格的學生均能在安全、被接納的環境下親身參與。戴校長指出，龍舟是一項講求團隊精神的活動，小朋友在導師數拍子下共同划槳，互相鼓勵，正正體驗學校推動共融的核心價值，「相比起單向學習，呢個真實體驗能夠畀佢哋深深記住，『原來端午節係可以咁樣玩！』」。

戴校長說，今次活動的靈感正正源於日常與學生的對話。（林澤鋒攝）

引入專業支援 貫徹「開心老師才有開心學生」理念

要在校園內建置大水池並進行划龍舟體驗，安全與空間安排絕對是首要考量。徐主任表示，校方在籌備過程中，特別聘請專業的幼兒活動公司提供器材及教練支援。

這個安排背後，原來藏着校長一直掛在口邊的核心理念：「開心嘅老師，先至會有開心嘅學生」。徐主任解釋，有專業團隊在場協助，老師的角色可以轉化為「陪伴者」，能夠全情投入與小朋友一起享受過程，記錄他們最開心的笑容，「當老師玩得投入，小朋友自然會更加投入！」。

徐主任指，當老師玩得投入，小朋友自然會更加投入。（林澤鋒攝）

活動結合五感與正向教育 教具亦按年齡度身訂造

徐主任又提到，活動設計強調「五感學習」，讓小朋友擺脫單向式眼看耳聽。校方特意將真實龍舟改裝，保留具重量感的真實龍頭、龍尾及大鼓供其觸摸，讓小朋友感受木材質感；中間龍身則以箱子代替，配合幼兒專用的船槳，學童只需坐在池邊的椅子上划水，身體不用浸入水中，既安全又能感受划船的真實感。

在教學層面上，老師亦會根據不同年級作適當調整。針對專注力較短的K1、K2幼兒，老師會著重讓他們透過觸摸和感受來加深印象；對於K3的高班生，老師則會將端午節故事結合學校的「正向教育」核心，引導他們思考高層次的概念，「例如故事入面遇到困難嘅情境，我哋會教導K3小朋友點樣積極面對，甚至將概念應用到日常嘅校園社交上，學習點樣調整心情同尋求大人協助」。

幼兒「眼甘甘」捨不得走 7月將迎家長水戰派對

今次龍舟實景體驗讓一眾學童樂而忘返，回想起活動當日的盛況，校長與主任均形容畫面十分可愛。戴校長指，未輪到落場的小朋友連排隊去洗手間也捨不得移開視線，「全部對眼都係『眼甘甘』咁望住」。這份熱情更延伸至家庭，徐主任補充，「有小朋友同我講好想真係試下划龍舟，返屋企仲特登同媽咪分享呢個開心經歷！」。

雖然家長今次未能親身到校，但透過影片看到孩子們燦爛的笑容，紛紛大讚活動「好好玩」，家長更主動向校長反映希望下次能親自參與。對此，戴校長大派「定心丸」，預告學校將於7月放暑假前，舉辦一年一度的大型「玩水 Party」，「我哋會邀請家長帶備水槍等武器返嚟，同小朋友、老師一齊玩水戰！」。

回想起活動當日的盛況，校長與主任均形容畫面十分可愛。（林澤鋒攝）