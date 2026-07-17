荷花BB展2026｜CATALO送迎新免費福袋、消費送BB揹帶+足金金飾

一年一度的荷花BB展即將開鑼，是準爸媽入手孕婦及嬰幼兒用品的好時機！每年BB展有不少吸引優惠及免費福袋，今年CATALO家得路推出多項限定優惠，包括新會員免費福袋、消費滿額送禮，並設由助產士主講的健康講座，購物之餘可以邊休息邊吸收實用的育兒資訊！



BB展限定優惠一覽

1.新會員登記免費福袋

凡於BB展期間即場登記成為CATALO新會員，可獲免費迎新福袋，禮品包括：

‧兒童強腦護眼DHA+EPA及葉黃素（體驗裝）

‧丁丁環保袋

‧丁丁多功能文件袋

現場更設夾公仔機，小朋友可即場參與遊戲，贏取可愛小禮物。

2.消費滿指定金額 送Baby Carrier揹帶或足金金飾

展場設有消費獎賞，凡於CATALO展位購買孕婦及嬰兒產品，消費滿指定金額，即可換領獨家贈品。準爸媽可以藉這次機會一次過購買孕期所需補充品或嬰幼兒保健產品，順便帶走豐富禮品！

‧消費滿$6,800元：即可獲贈Baby Carrier揹帶或英皇足金金飾（二選一），價值約1,999元。

（展期共提供12份，每日名額2份；星期六名額3份，先到先得，送完即止。）

英皇足金金飾

Baby Carrier揹帶

3.會場優惠

除了新會員禮遇，CATALO亦提供多項BB展限定優惠！家長可以選購孕婦及兒童保健產品，多買更可享更高折扣，部分人氣保健產品更以會場限定優惠價發售，可趁這次機會入手試食！

‧任選2件產品享85折

‧任選5件產品享8折

‧任選16件產品享75折

‧額滿 $1,500 即減 HK$100（最高可減 $1,000）

‧會場限定價：兒童健營成長維他命植物軟糖（60粒）優惠價 $99（原價 $218）

‧現金券及優惠券：於會場購物後更可獲 $50優惠券，到店內消費滿 $300 即可使用。

即刻睇睇會場優惠

免費育兒講座

除了購物，CATALO展位每日亦設有免費健康講座，由註冊護士兼助產士主講。主講者擁有香港大學護理學學士、及聯合醫院助產士資格，曾於擁有多年婦產科經驗，亦曾參與超過50宗分娩個案，有豐富的孕期護理、產後及嬰兒照顧經驗。

講座將圍繞實用的育兒健康知識，準爸媽可以了解初生嬰兒的護理及日常照顧技巧。講座每日下午2時、3時及5時各設一場，有興趣的準爸媽可到場參加，一邊休息一邊吸取實用的育兒資訊！

2026荷花BB展CATALO焦點皇牌產品

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1.兒童強腦護眼 DHA+EPA & 葉黃素（100粒）$498

香港兒童 DHA 推薦首選。專為經常接觸電子螢幕的兒童設計。

功效：結合高純度深海魚油（DHA + EPA）與利游離型葉黃素 FloraGLO 葉黃素®️，臨床實證有效阻隔藍光，同時促進腦部神經系統發育，提升學習專注力。

2.兒童強免疫黃金牛初乳速溶配方（20包）$268

兒童免疫力補充品香港熱門選擇。

功效：蘊含高濃度 IgG 免疫球蛋白，全面築起免疫防線，特別適合轉季易病體質，幫助小朋友健康快樂成長。

3.兒童9合1智高鈣+高效成長因子（90粒） $398

兒童長高鈣片推薦。

功效：針對兒童長高黃金期，提供全面骨骼營養，促進骨骼及牙齒健康發育。

4.CATABiome兒童全生元益生菌（30粒）$448

全新醫學級益生菌品牌。

功效：維護兒童腸道微生態平衡，促進營養吸收，改善腸胃健康。

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CATALO展位位於L01, L02, L25, L26，鄰近展館入口，有意入手孕婦及BB保健產品的準爸媽，可以到把握BB展限定優惠，到CATALO展位了解產品並帶走免費福袋。

荷花BB展2026

展覽日期及時間：

2026年7月30日（上午10時至下午8時）

2026年7月31日至8月1日（上午10時至下午9時）

2026年8月2日（上午10時至下午7時）

CATALO展位：L01, L02, L25, L26

