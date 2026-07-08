CBME孕嬰童展7月上海登場　助港商掌握母嬰產品趨勢覓新機遇

近年家長對母嬰產品的要求愈來愈高，除了安全和實用性，亦關注到產品是否低敏、環保，甚至是否加入AI及智能應用。母嬰及孕嬰童產業正加快轉型，對香港精品店、批發分銷商及跨境電商賣家而言，單靠尋找熱賣產品已不足夠，更重要是掌握家長需要，並找到安全、合規、供應穩定的合作夥伴。



由Informa Markets（英富曼）主辦的「2026 CBME國際孕嬰童展」，將於今年7月15至17日在上海國家會展中心舉行。展會橫跨八大展館，展出面積達27萬平方米，匯聚逾2,800家展商及4,200個品牌，涵蓋孕嬰童產品、童裝、玩具、智能育兒設備、OEM/ODM製造及品牌授權等範疇。對正計劃拓展產品線、尋找新品牌或合作工廠的香港買家來說，展會可作為一次集中考察市場和對接供應商的機會。

四大類母嬰產品 關注安全、智能與永續

新一代父母購買母嬰用品時，已不再只看價格和基本功能，安全性、便利度、低敏成分及環保物料同樣重要。母嬰產品因此更貼近日常生活場景，亦逐步加入科技元素。本屆CBME核心展區將呈現四個主要方向，值得香港買家留意。

1. 嬰兒手推車及汽車安全座椅

在嬰兒手推車與汽車安全座椅（Car Seat）方面，輕量化、模組化與智能安全正成為主流。展覽將展示碳纖維車架、全地形避震、單手自動收合嬰兒車，以及符合歐洲i-Size法規、具360度旋轉、智能通風、溫度調節及高性能緩衝材料的Car Seat產品。對經常乘搭公共交通、自駕或帶小朋友外遊的家庭而言，這類產品更切合日常需要，也有助零售商建立清晰定位。

2. 日常母嬰護理品

日常母嬰護理品方面，展覽將展示智能溫奶器、便攜式無線吸奶器、防脹氣奶瓶等產品，回應新手父母在餵哺、外出和夜間照顧上的需要。紙尿褲與濕紙巾則朝超薄透氣及可生物降解材料發展，讓家長重視使用感之餘，亦可兼顧ESG與環保考量。

3. AI育兒工具

AI育兒工具亦是展會焦點之一，包括AI嬰兒睡眠與呼吸監視器、可調節智能嬰兒床、IoT育兒生態系統等。這類產品的重點不只在於「智能」功能，而是協助父母更安心地照顧小朋友；對零售商而言，亦可把單件商品延伸為完整育兒方案，提升產品吸引力。

4. 嬰兒童裝

嬰兒童裝方面，針對歐美、日韓及香港高端市場，CBME嬰裝展區將展示強調OEKO-TEX®等安全標準的產品，並涵蓋有機棉、抗菌功能面料、中性設計及可調節尺碼等元素。對買家來說，這類產品有助減少合規審核上的不確定性，也可加快上架和推廣。

智能製造展區聚焦柔性供應鏈 新品開發周期有望縮短

掌握產品趨勢只是第一步，買家更關心的是新品能否快速推出市場。本屆展會的智能製造展區，將展示OEM/ODM工廠在成本控制、品質管理及小批量快反方面的能力。對重視毛利、庫存周轉和上架速度的香港買家而言，這些能力較以往更加重要。

不少參展工廠已導入MES、ERP、AI光學質檢、自動化生產線及數碼化溯源系統，並具備小批量生產、快速3D打樣、多SKU同步生產等能力。配合ISO、CE、ROHS、GOTS等國際認證，買家在選品、打樣、合規審查及採購決策上可更有把握。

產品出口展區亦匯集經預審的認證工廠及市場驗證單品，有助壓縮以往可能需時數月的供應商審核流程。對跨境電商及分銷商而言，一趟觀展便有機會完成趨勢考察、樣品確認及初步洽談，加快資金周轉及市場反應速度。

多個特色專區集中亮相 協助買家快速鎖定增長機會

展場面積達27萬平方米，若沒有明確目標，買家容易花大量時間在篩選上。主辦方因此設置多個特色專區，讓買家可按品牌、科技、授權及銀髮市場等主題，更有效率地尋找合適產品和合作對象。

1. 新星計劃：甄選100多個成立不足五年的新興品牌，並已完成生產資質與跨境合規審核，適合希望尋找差異化代理或潛力品牌的買家。

2. 新品專區：集中展示創新零售業態、AI互動體驗，以及未來三至五年或會帶動品類變化的產品概念。

3. AI特色展區：展示AI商用工具、大數據分析與IoT解決方案，協助零售商提升營運效率，並加強與顧客互動。

4. AI玩具＋教育、文創潮玩展區：涵蓋熱門IP授權、動漫周邊、AI教育機械人與STEAM教具，為買手提供更具附加值和故事性的產品開發方向。

5. 銀髮專區：展示營養品、個人護理及智能健康檢測設備，讓原本經營家庭與母嬰客群的渠道，可自然延伸至養老護理市場。

「一證通兩展」 授權品牌有助產品差異化

在產品同質化加劇下，「產品力＋故事力」愈來愈重要。本屆CBME延續「一證通兩展」安排，持有2026 CBME參觀證的買家，可免費入場同場舉辦的「全球授權展•中國站（Licensing Expo China，簡稱LEC）」，進一步拓展採購與合作空間。

LEC匯聚1,500多家IP版權方，涵蓋娛樂品牌、動漫形象、體育品牌、藝術博物館及新興數碼IP。香港批發商與零售品牌可藉此尋找聯名合作，為產品加入更容易被消費者記住的故事和形象，打造更清晰的市場定位。

同場設置多場研討會 覆蓋業界趨勢與合規

展會同期亦設多場專業活動，包括行業論壇、趨勢研討會、買家與供應商一對一對接會、產品現場演示，以及認證與合規研討會。內容涵蓋2026至2027年嬰童消費趨勢、跨境出口法規、綠色環保要求及主要市場監管政策，協助企業在選品前了解潛在風險，作出更穩妥的採購判斷。

香港買家面對代購轉型 展覽提供一站式對接平台

香港母嬰零售業正面對利潤壓縮、渠道分散與產品更新加快等挑戰。傳統代購或單一代理模式，已較難支撐長期增長；跨境電商雖帶來更大市場，但同時要求商戶具備更快的上架速度、更穩定的供應鏈，以及更嚴格的國際合規能力。

2026 CBME國際孕嬰童展提供的，正是從趨勢、產品、工廠到授權資源的一站式平台。買家除了可觀察未來三至五年的育兒生活方式，也能直接接觸具AI質檢、小批量打樣與國際認證能力的製造商。不論是建立自有品牌，或透過IP聯名推動店舖轉型，這趟上海行程都可協助香港從業者提前整理方向，尋找下一階段的競爭優勢。

【2026 CBME 國際孕嬰童展（第26屆）】

• 展覽時間：2026年7月15日至17日（周三至周五）

• 展覽地點：國家會展中心（上海）（青浦區崧澤大道333號）

• 官方網站與免費參觀註冊：www.cbmexpochina.com（提前註冊可免現場排隊，免費獲取入場證件）

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（資料及相片由客戶提供）