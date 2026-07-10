書展2026｜樂思限時大折扣 線上線下65折入手教材送精美禮物

香港書展即將開鑼，家長是時候為子女搜羅優質學習資源，為新學年做好準備！連續16年全港銷量第一、超過98%官津及直資小學採用的補充練習出版社「樂思教育出版」，將在書展期間同步推出線上及線下震撼優惠，除了以65折起入手多款人氣補充練習，以及配合小學常識科改制的最新教材之外，買滿指定金額更送迷你相機及LED無人機等多款禮品。



緊貼教育局最新改革 全新人文科學教材登場

為配合教育局自2023年起分階段將小學小一及小四常識科分拆為「人文科」與「科學科」的安排，樂思的專業教育團隊編寫了兩套全新教材：《小學人文科學呈分試強化測驗卷》及《小學人文科學全能達標訓練》。教材除了涵蓋人文及科學科的核心知識，亦會透過系統化的訓練及測驗，幫助學生循序漸進掌握新題型，輕鬆應對未來的學科挑戰。除此之外，樂思亦推出了《樂思成語練功房》及《Pan Lloyds Reading with Love: Chinese Culture》語文系列，讓同學可以更進一步了解中華文化。

線上及線下齊享折扣 會場限定超值禮遇

為了方便暑期活動排得滿滿的家庭，樂思同步推出線上及線下震撼優惠，其中樂思網上書展已在火熱進行中，由即日起至8月12日登入樂思網店即可入手最新教材，隨時隨地為新學年做好準備。

樂思家長會會員只要親臨書展現場，即可專享會場限定的「至抵會員價」：以低至$25/本起入手多款精選補充練習、65折起購買人氣中小學補充練習套裝等。

所有會員憑即日購物單據及追蹤樂思指定的社交平台，即可挑戰小遊戲贏取限量禮品包。

震撼優惠外，額滿贈品包括：

• 購物滿$600：獲贈樂思家長會$100網店優惠券

• 購物滿$900：獲贈迷你相機一部

• 購物滿$1,500：獲贈LED無人機一部

• 購物滿$2,200：獲贈樂思摺疊式購物車一部

想節省更多可以下載香港書展會場現金券，最多可減$200！

即場試用「AI小學選書易」 書展特設送貨服務

親臨書展可以試用升級版「AI小學選書易」揀書神器，系統囊括全港小學的最新書單，精準根據學生需要，提供補充練習的選書建議。

想大手購入教材，又怕太重抬不動？樂思今年與京東物流合作，只要在樂思書展攤位消費滿$2,000，即可全單免運費直送屋企。

樂思書展2026

日期：7月15至21日

地點：香港會議展覽中心

樂思展攤位置：

樂思／Pan Lloyds：3樓展覽廳3E-A02、A12、A22攤位

躍思JumpStart：3樓展覽廳3B-C10攤位

開放時間：7月15至20日 10am – 10pm；7月21日 9am – 5pm

樂思網上書展2026

日期：即日至8月12日

網址：https://ppparentsclub.plgroup.hk/product-category/網上書展2026

優惠碼：購物滿$600，結帳時輸入優惠碼「BF26PR1」即減$20

（資料及相片由客戶提供）