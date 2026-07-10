書展2026｜親子理財兼防騙！金管局書展攤位教你識破嗱喳蕉騙局

想為孩子安排充實的暑假節目？一年一度的書展即將開鑼，除了帶他們去書展選購好書，培養閱讀習慣，更不能錯過寓教於樂的攤位活動！今年金管局以「$mart 理財+防騙」為主題，精心設計了防騙互動遊戲，讓大人小朋友聯手拆穿「嗱喳蕉」的百變騙局！趁暑假，帶孩子來邊玩邊學習防騙知識！



今年，騙徒「嗱喳蕉」再度現身書展「作惡」。雖然它外表可愛，實則心懷鬼胎，慣於偽裝成不同身份，例如黃牛黨、客服或速遞員等，意圖搶走大家的辛苦錢。為了對付這個「百變騙徒」，金管局邀請大家一家大小出動，透過防騙互動遊戲識破其詭計，讓孩子在玩樂中學會提防中「蕉」，守護荷包！

遊戲一：網上遊戲「Trap Hunter：騙『蕉』終結者」

想測試小朋友的防騙警覺性？快挑戰網上遊戲「Trap Hunter：騙『蕉』終結者」！小朋友可選擇角色，在奔跑跳躍間避開「嗱喳蕉」設下的詐騙陷阱並守護金幣。途中，孩子需靈活運用「真相之眼」、「冷靜藥水」及「拆『蕉』盾牌」等工具識破騙局。這遊戲不僅考驗眼明手快，更能在緊張刺激的追逐戰中，讓孩子學懂面對詐騙陷阱時應有的冷靜態度。

孩子嘗試拆穿「嗱喳蕉」的網絡騙局，考驗反應與防騙警覺性！

遊戲二：攤位遊戲「齊齊避開『嗱喳蕉』圈套」

參與網上遊戲「Trap Hunter：騙『蕉』終結者」後，如果順利過關，參加者便會獲得專題貼紙，憑貼紙就可以參加這個攤位遊戲。「齊齊避開『嗱喳蕉』圈套」是個考驗定力的遊戲，參加者需手持電圈，在限時內避開 5 個「嗱喳蕉」佈下的騙局圈套。參加者在過程中必須保持專注及鎮定，一旦手震觸線亮燈，「嗱喳蕉」的陰謀便得逞！這過程能讓孩子深刻體會到，面對五花八門的騙局時，必須保持冷靜鎮定。成功避開不同數目的圈套，就可以獲得不同的禮物！如果在限時內完美避開所有圈套又不觸線亮燈，即有機會贏取《$mart理財321 —防騙加強版》桌遊一盒（每日限量 10 盒，送完即止），讓防騙教育延續至家中！

小朋友需保持冷靜，手持電圈避開重重陰「蕉」圈套，挑戰成功更有機會贏取理財桌遊！

即場試玩《$mart理財321 —防騙加強版》桌上遊戲

除了刺激的互動遊戲，金管局攤位亦設有《$mart理財321 —防騙加強版》桌遊試玩區。這款暢銷的桌遊自 2023 年推出後已經獲得多項本地及國際大獎，適合 2 至 4 人一起玩。遊戲透過模擬真實場景，讓玩家在過程中認識不同支付工具、分辨「需要」與「想要」、儲蓄及責任消費等理財概念。今年推出的「防騙加強版」更將詐騙場景融入遊戲，讓孩子透過遊戲學習辨識常見的詐騙手法和後果，強化孩子對騙案的警覺性，提高小朋友及家人的防騙意識，讓防騙教育更紮實。

金管局攤位設有即場試玩《$mart理財321 —防騙加強版》桌遊專區。

這款結合教育與娛樂的桌遊，絕對是今年書展的必買清單！展期內於會場內即場購買《$mart理財321 —防騙加強版》桌上遊戲一盒（售價：港幣188），即送限量版可愛「嗱喳蕉」隨身包一個，數量有限，送完即止！這款隨身包設計暗藏玄機，「嗱喳蕉」表面看起來可愛無害，但當拉開背部印有「假Link當真」的拉鏈後，便會立刻露出「嗱喳蕉」的邪惡真面目！

書展會場限定，買桌遊送「嗱喳蕉」隨身包！

書展限定！必收藏的攤位驚喜紀念品

今年金管局更特別推出全新設計的「嗱喳蕉」購物袋！表面是可愛別緻的「嗱喳蕉」掛飾，但其實拉開背後的拉鏈，便會立即發現內藏一個展現「嗱喳蕉」邪惡真面目的購物袋，反差感十足！金管局希望藉著這個獨特設計，在大家日常出門或購物時，時刻都提醒著大家，小心提防騙徒，慎防中「蕉」，好好保護自己的財產！記得來金管局攤位帶走這款別出心裁的購物袋！現場更有其他萌爆周邊，包括「嗱喳蕉」筆記簿、《企業綠化大變身》桌遊、《$mart 理財321》間尺及「理財智FUN卡」等，款款精緻實用，絕對是書展不可錯過的戰利品！

「嗱喳蕉」掛飾表面很可愛？其實拉開拉鏈，便會發現露出其邪惡真面目的購物袋！

攤位亦有其他萌爆周邊，包括「嗱喳蕉」筆記簿、《企業綠化大變身》桌遊、《$mart 理財321》間尺及「理財智FUN卡」，款款精緻實用！

金管局「$mart 理財+防騙」攤位

日期：2026年7月15至21日

地點：香港會議展覽中心3樓兒童天地 3B-D02

時間：

7月15 至 20日（星期三至一） 上午10時至晚上10時

7月21日（星期二）上午9時至下午5時

*展覽會關閉前45分鐘截止進場

（資料及相片由客戶提供）