彭福公園「小馬大本營」　5大亮點新設施

由馬會斥資興建及管理的沙田彭福公園，最近迎來新設施「小馬大本營」。營內節目豐富，小孩有機會策騎小馬，一嘗做小騎士滋味；一家人參觀馬房，了解馬匹的習性與日常，增長知識；也可與小馬「打卡」，開心分享。這種近距離接觸馬匹的親子活動，寓教育於娛樂，既加深大眾對馬匹的了解，也培養對馬術運動的興趣。



馬會馬年系列活動之一的「小馬大本營」，位處彭福公園，佔地逾7,700平方米，今年六月下旬開放公眾入場，預計每年服務約1.7萬人次。馬會馬術事務部主管龐雅雯相信，「小馬大本營」能讓大眾走進小馬世界並獲得首次接觸馬匹的機會，並且將之轉化為長久的熱愛。



「小馬大本營」今年六月舉行開幕典禮，香港特區政府文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（前排左四）、馬會副主席黃嘉純（前排中）、馬會董事羅啟華（前排右四）、馬會賽馬事務執行總監夏定安（前排左三）及沙田民政事務專員李愷崙（前排右三），與一眾馬會管理委員會成員及嘉賓合照。（圖片來源：《駿步人生》）

傳承服務社區精神

位於沙田馬場內的彭福公園，由馬會撥款興建及管理，1979年落成，47年來是不少市民，特別是「沙田友」的成長回憶。它也是2008年北京奧運馬術比賽場地範圍之一，奧運馬術賽後，奧運展品包括京奥火炬以及奧運五環展示在公園內，反映馬會致力推廣體育運動。「小馬大本營」的設立，旨在進一步向社區推動馬匹運動普及化，它的誕生正好在彭福公園服務社區、承載奧運精神的底蘊上注入嶄新元素，亦為公眾提供近距離接觸及認識馬匹的機會，集教育和娛樂於一身。

馬會於2023年起展開彭福公園翻新及優化工程，當中第一、二階段改善工程已經竣工，除了「小馬大本營」還包括提升園藝及景觀、增設寵物區、步道照明、有蓋休憩座椅、公園辦事處及洗手間等多項配套設施。第三期改善工程將進一步提升公園設施，並整合與沙田馬場看台相連的設施，為訪客提供更佳體驗。

左圖：彭福公園47年來秉持推動馬匹運動普及化的宗旨。（圖片來源：《駿步人生》）; 右圖：奧運五環展示於彭福公園內。（圖片來源：《駿步人生》）

小馬大本營5大亮點

1. 小馬策騎體驗

參加者年齡必須介乎3至14歲、身高為100厘米或以上、體重在70公斤以下；需穿著長褲、不可穿著拖鞋或涼鞋。

合適的小朋友可在教練帶領下體驗小馬策騎。（圖片來源：《駿步人生》）

2. 與迷你小馬留影

身型嬌小、個性友善的迷你小馬與參加者互動合照，為行程留下美好回憶。

小朋友和家人可與雪特蘭小馬近距離接觸及合照。（圖片來源：《駿步人生》）

3.馬房參觀

走進小馬「居所」認識小馬的生活環境，並學習馬匹的生活、飲食，以及基礎護理知識。

走進馬房，能更深入了解小馬的生活環境。（圖片來源：《駿步人生》）

4.互動小馬教室

馬術教練以互動形式，生動有趣地介紹馬匹習性及小馬護理知識，豐富了參加者對小馬的認識。

小朋友可在互動小馬教室了解關於小馬的各項小知識。（圖片來源：《駿步人生》）

5.趣味學習區

小朋友獲發教育活動手冊，內容包括馬匹小知識，同時透過繪畫，紀錄這趟體驗之旅。

趣味學習區讓小朋友紀錄旅程。（圖片來源：《駿步人生》）

小馬大本營資訊

開放日子：

賽馬季期間（九月至七月中旬）

星期一至星期日（沙田賽馬日休息）

賽馬休季期間（七月下旬至八月）

星期二至星期日（逢星期一休息）

可供預約時段：早上10時至中午12時／下午2時30分至4時30分

門票：每張劃一港幣50元

名額：每個時段32人