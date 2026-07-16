暑假親子好去處｜潛入深海尋珍貴珊瑚寶藏！4大互動體驗工作坊

​​暑期將至，爸爸媽媽都正密鑼緊鼓為小朋友安排節目，想做到寓學習於娛樂，讓孩子從愉快又有趣的互動體驗中學習，不妨帶孩子潛入「深海」，來一場與眾不同的藝術探險！L’ÉCOLE 珠寶藝術學院於2026年7月8日至8月16日期間，於香港K11 MUSEA Opera Theatre 中庭，設立期間限定的互動專區。除了讓孩子深入認識珍貴珊瑚的迷人世界，現場更備有一系列精心設計的工作坊，讓小朋友動動手、動動腦，體驗藝術創作的樂趣，全方位探索這份深海饋贈的獨特美學與文化底蘊！​



​​沉浸式深海探索！走進《深珊藏珍》的世界​

​​今個暑假，L’ÉCOLE 珠寶藝術學院特別舉辦大規模展覽《深珊藏珍》，展出超過 120 件來自頂尖收藏機構的罕見珍貴珊瑚珠寶與標本，讓小朋友仿如置身於珍貴珊瑚棲息的深海，感受這份在黑暗中孕育出的奇幻生命力。​

《深珊藏珍》以沉浸式體驗讓孩子欣賞珍貴珊瑚的神祕與美。​

​​這場跨越千年的自然與文化連結，不僅能拓闊小朋友的歷史視野，更能讓他們親眼見證自然素材如何透過工藝，幻化成一代代流傳的瑰麗藝術，從小培養對大自然與人文藝術的觀察力。​

​​期間限定！K11 MUSEA 互動專區、免費工作坊及「深海尋珍」網上遊戲​

​​除了精彩的展覽，L’ÉCOLE 珠寶藝術學院更於 2026 年 7 月 8 日至 8 月 16 日期間，將藝術趣味延伸至 K11 MUSEA Opera Theatre 中庭，期間限定的互動專區設有一系列免費工作坊，讓孩子在寓教於樂中發掘藝術天賦。活動均需預先網上登記，名額先到先得，切勿錯過。

珍貴珊瑚鑰匙扣工作坊​

​​以珊瑚獨有的艷麗色彩為靈感，讓小朋友發揮天馬行空的創意，動手製作專屬自己的鑰匙扣。這不只是一份精美的手作，更是孩子這場海洋探索之旅的專屬紀念品，讓他們將這份來自深海的藝術色彩隨身帶走，時刻記住這次特別的體驗。​

​​詳情​

​​日期：8月3日至6；10日至13日

​​時間：2:00 - 2:30 p.m. / 4:00 – 4:30 p.m. / 3:00 – 3:30 p.m. / 5:00 - 5:30 p.m

​​日期：8月7日至9日；14日至16日​​

時間：11:00-11:30a.m. / 12:00-12:30 p.m. / 2:00-2:30 p.m. / 3:00-3:30 p.m. / 4:00-4:30 p.m. / 5:00-5:30 p.m. / 7:00-7:30 p.m.

​*請注意：8月7日及14日11:00 - 11:30 a.m. / 12:00 - 12:30 p.m. 的時段不接受報名。

​​故事書閱讀工作坊​

​​帶小朋友走進書本的世界，透過引人入勝的故事分享環節，以輕鬆有趣的方式訴說珍貴珊瑚背後的傳奇故事。這能有效啟發孩子的想像力，讓他們從故事中深入淺出地認識海洋生態與歷史知識，培養對自然科學的濃厚興趣。​

​​詳情​

​​日期：2026年8月7日至9日

時間：3:00 - 4:00 p.m. / 5:00 – 6:00 p.m.​

​​「深海尋珍」互動網上遊戲​

由7月8日起，L’ÉCOLE 推出互動網上小遊戲「深海尋珍」，帶來貫穿期間限定空間與 L’ÉCOLE香港分校的尋寶旅程，讓參加者了解更多 L’ÉCOLE的活動及珍貴珊瑚知識，集齊並完成五個關卡者可於 L'ÉCOLE 換領獨家珍貴珊瑚卡牌遊戲一套。

​​《深珊藏珍》展覽 ​

日期：即日起至 10月11日(星期四)​

​​開放時間：上午10時至晚上7時（特別日子除外）​

​​地點：尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A室L’ÉCOLE珠寶藝術學院​

​​免費入場（請預先登記）​

查詢及預約

​​期間限定互動專區​

日期： 2026年7月8日（星期三）至8月16日（星期日）​

開放時間：上午10時至晚上9時

​​地點： 香港 K11 MUSEA Opera Theatre 中庭​

​​費用： 所有工作坊及互動專區均免費開放（工作坊須預先登記報名）​

​​溫馨提示： 部分日子時段有特別安排或不接受預約，報名前請務必查看官網最新資訊。​

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（資料及相片由客戶提供）