暑假親子好去處｜潛入深海尋珍貴珊瑚寶藏！4大互動體驗工作坊
暑期將至，爸爸媽媽都正密鑼緊鼓為小朋友安排節目，想做到寓學習於娛樂，讓孩子從愉快又有趣的互動體驗中學習，不妨帶孩子潛入「深海」，來一場與眾不同的藝術探險！L’ÉCOLE 珠寶藝術學院於2026年7月8日至8月16日期間，於香港K11 MUSEA Opera Theatre 中庭，設立期間限定的互動專區。除了讓孩子深入認識珍貴珊瑚的迷人世界，現場更備有一系列精心設計的工作坊，讓小朋友動動手、動動腦，體驗藝術創作的樂趣，全方位探索這份深海饋贈的獨特美學與文化底蘊！
沉浸式深海探索！走進《深珊藏珍》的世界
今個暑假，L’ÉCOLE 珠寶藝術學院特別舉辦大規模展覽《深珊藏珍》，展出超過 120 件來自頂尖收藏機構的罕見珍貴珊瑚珠寶與標本，讓小朋友仿如置身於珍貴珊瑚棲息的深海，感受這份在黑暗中孕育出的奇幻生命力。
這場跨越千年的自然與文化連結，不僅能拓闊小朋友的歷史視野，更能讓他們親眼見證自然素材如何透過工藝，幻化成一代代流傳的瑰麗藝術，從小培養對大自然與人文藝術的觀察力。
期間限定！K11 MUSEA 互動專區、免費工作坊及「深海尋珍」網上遊戲
除了精彩的展覽，L’ÉCOLE 珠寶藝術學院更於 2026 年 7 月 8 日至 8 月 16 日期間，將藝術趣味延伸至 K11 MUSEA Opera Theatre 中庭，期間限定的互動專區設有一系列免費工作坊，讓孩子在寓教於樂中發掘藝術天賦。活動均需預先網上登記，名額先到先得，切勿錯過。
珍貴珊瑚鑰匙扣工作坊
以珊瑚獨有的艷麗色彩為靈感，讓小朋友發揮天馬行空的創意，動手製作專屬自己的鑰匙扣。這不只是一份精美的手作，更是孩子這場海洋探索之旅的專屬紀念品，讓他們將這份來自深海的藝術色彩隨身帶走，時刻記住這次特別的體驗。
詳情
日期：8月3日至6；10日至13日
時間：2:00 - 2:30 p.m. / 4:00 – 4:30 p.m. / 3:00 – 3:30 p.m. / 5:00 - 5:30 p.m
日期：8月7日至9日；14日至16日
時間：11:00-11:30a.m. / 12:00-12:30 p.m. / 2:00-2:30 p.m. / 3:00-3:30 p.m. / 4:00-4:30 p.m. / 5:00-5:30 p.m. / 7:00-7:30 p.m.
*請注意：8月7日及14日11:00 - 11:30 a.m. / 12:00 - 12:30 p.m. 的時段不接受報名。
故事書閱讀工作坊
帶小朋友走進書本的世界，透過引人入勝的故事分享環節，以輕鬆有趣的方式訴說珍貴珊瑚背後的傳奇故事。這能有效啟發孩子的想像力，讓他們從故事中深入淺出地認識海洋生態與歷史知識，培養對自然科學的濃厚興趣。
詳情
日期：2026年8月7日至9日
時間：3:00 - 4:00 p.m. / 5:00 – 6:00 p.m.
「深海尋珍」互動網上遊戲
由7月8日起，L’ÉCOLE 推出互動網上小遊戲「深海尋珍」，帶來貫穿期間限定空間與 L’ÉCOLE香港分校的尋寶旅程，讓參加者了解更多 L’ÉCOLE的活動及珍貴珊瑚知識，集齊並完成五個關卡者可於 L'ÉCOLE 換領獨家珍貴珊瑚卡牌遊戲一套。
《深珊藏珍》展覽
日期：即日起至 10月11日(星期四)
開放時間：上午10時至晚上7時（特別日子除外）
地點：尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A室L’ÉCOLE珠寶藝術學院
免費入場（請預先登記）
查詢及預約
期間限定互動專區
日期： 2026年7月8日（星期三）至8月16日（星期日）
開放時間：上午10時至晚上9時
地點： 香港 K11 MUSEA Opera Theatre 中庭
費用： 所有工作坊及互動專區均免費開放（工作坊須預先登記報名）
溫馨提示： 部分日子時段有特別安排或不接受預約，報名前請務必查看官網最新資訊。
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（資料及相片由客戶提供）