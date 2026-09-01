家庭雪櫃推薦2026！Bosch 65厘米多門變溫雪櫃　靈活應對全家需求

一部雪櫃，真的能夠同時滿足大人、小朋友和不同食材的保鮮需求？從新鮮蔬果、肉類海鮮，到孩子喜愛的雪糕與甜點，每個家庭在不同時節都有多元的冷凍需要。無論是平日買餸、週末聚餐，還是節慶囤貨，家中都需要一個能夠靈活調配空間的雪櫃。



全新 Bosch 65 厘米多門變溫雪櫃，從自由調溫、彈性容量到空氣潔淨，全方位貼合現代家庭生活，配備「MagicZone 隨心變調溫室」，支援 27 段溫度調節，更能彈性擴充至全港最大* 159L 冷凍空間，再結合高效抑菌除異味功能，讓一家人整理食材時更得心應手，輕鬆應對日常備餐和各種家庭聚會。

自由調校27段溫度 精準保鮮不同食材

新鮮蔬果、海鮮水產、牛扒及雪糕的最佳儲存溫度各有不同，若雪櫃只能維持單一溫度，未必能讓各類食材都保持最理想的保鮮狀態，特別是當家人需要預先準備一星期的餸菜，或是邀請朋友到家中聚餐需要預備各式各樣不同的食材，一部能靈活調校溫度的雪櫃便能讓食材儲存與備餐過程更加輕鬆方便。

Bosch 全新 65 厘米多門變溫雪櫃配備 MagicZone 隨心變調溫室，提供 27 段溫度調節，涵蓋 -20°C 至 +6°C。用家可按食材種類和實際需要自由調校，並在冷藏及冷凍模式之間彈性切換，讓同一格空間隨時配合不同的家庭需要。

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MagicZone 的靈活之處，在於雪櫃空間不再受限於單一用途。平日可用作保存日常蔬果、肉類或飲品，週末想與家人享受下廚樂時，則可預先存放火鍋配料、烘焙材料及甜點。待聚會結束後，又能按日常需要重新調整儲存模式。由日常三餐到特別日子的家庭聚會，MagicZone 以 27 段溫度選擇，讓大家更輕鬆地按照食材種類和生活節奏安排保鮮方式，兼顧每位家庭成員的飲食喜好，也讓備餐過程更具彈性。

全港最大*159L冷凍空間 應對日常及節慶需要

家庭的採買量會隨日常安排而改變。平日買餸主要存放日常蔬果、肉類和飲品，但遇到週末聚餐、節日採購或家庭派對，就需要額外空間來保存海鮮、急凍食品及甜點。

Bosch 65 厘米多門變溫雪櫃的 MagicZone 隨心變調溫室可切換至 -18°C或以下的冷凍模式，將總冷凍空間擴充至159L，打造出全港最大*冷凍空間。無論是農曆新年辦年貨、預先準備家庭聚餐食材，還是為小朋友存放雪糕和急凍小食，都能按需要靈活安排。

隨心變調溫室切換至 -18°C或以下的冷凍模式時，擴充額外冷凍空間至共159L。

鉑金淨味除菌 保持箱內清新

家庭雪櫃經常同時存放蔬果、肉類、海鮮、醬料及甜點，不同食材的氣味容易互相影響。Bosch 65 厘米多門變溫雪櫃配備 Platinum Airfilter 鉑金淨味除菌功能，結合納米鉑金離子及鉑金淨味循環系統，有助抑制 99.99% 細菌** 及消除 90% 異味***，時刻保持箱內空氣清新衛生。

鉑金淨味除菌功能能夠抑制細菌與異味。

系統能夠有效減少異味混雜，家人在日常準備早餐、晚餐或甜品時，使用雪櫃的體驗自然更舒適愉快。配合妥善包裝及分區存放生肉、海鮮等食材，有助維持箱內整潔衛生，讓一家人更輕易處理日常備餐及食材儲存。

為一家人靈活保存每一份新鮮

由日常三餐、親子備餐，到節日入貨及家庭聚會，雪櫃需要配合一家人的飲食習慣和生活節奏。Bosch 65 厘米多門變溫雪櫃以 MagicZone 27段溫度調節、159L冷凍空間及 Platinum Airfilter 鉑金淨味除菌功能，靈活照顧不同食材的儲存需要，讓家長整理食材及準備餐點時更得心應手，為一家人延續新鮮滋味。

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* 聲明乃基於當可調溫室設定於 -18°C 或以下時之總冷凍室淨容量，並就香港市場60–79厘米闊度之多門雪櫃型號作比較而釐定；數據根據2026年5月18日於香港主要零售商網上商店所公佈的產品資料（包括 Fortress、Broadway、Built-in Pro 及 BBE）進行的市場調查。

** 根據 GB/T 21551.2-2010 標準進行測試；數據來源於第三方實驗室測試報告，報告編號：WMk-19-30370。測試項目：大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌。

*** 根據 GB/T 21551.4-2024 標準進行測試，對三甲胺的吸附或分解率 ≥ 90%。數據來源於第三方實驗室測試報告，報告編號：EWBc-26-311-J013。

^ 建議存放溫度僅供參考。請以食品包裝上的保存指示為準。

# -10°C 適合即時享用或短期存放的雪糕，以保持軟滑口感。長期存放建議維持於 -18°C 或以下，或遵循雪糕包裝上的儲存指示。

（資料由客戶提供）