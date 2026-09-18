優質育兒品牌名單公開！｜01親子最愛生活品牌大獎圓滿結束

養育小朋友，過程就像一場長跑，由挑選營養奶粉，打聽優質學習機構，到家庭娛樂，面對鋪天蓋地的育兒資訊，家長每天苦惱到底哪些品牌才是真正可靠。《香港01》旗下的「01親子」頻道一直以來為家長提供前瞻性的指引，成為父母育兒路上的最強後盾。



「01親子」頻道舉辦的「01親子最愛生活品牌大獎 2026」於今日（18 日）假灣仔合和商場圓滿舉行！得獎品牌由《香港01》讀者投票、配合編輯部專業評審評選出，成為有力的優質品牌推介。

兒科專家及補習名師親臨 見證優質品牌誕生

頒獎禮場面非常熱鬧，大會更特別邀請到資深英文補習名師林栢勤先生及兒科專科陳欣永醫生親臨現場頒發獎項，與得獎品牌代表一同分享喜悅。

得獎品牌成為實用指南

單憑宣傳廣告並不足夠打入爸媽的「心水清單」，一個客觀且具公信力的品質認證絕對能夠為家長帶來實質的參考價值。

本屆得獎名單覆蓋了家庭生活的各個核心領域，包括生活品牌、教育機構、營養成長品牌，全方位覆蓋家庭育兒需求，為孩子打造優質成長環境。

「01親子最愛生活品牌大獎 2026」得獎名單：https://bit.ly/4hwO3zO